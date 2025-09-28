Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Τα highlights από την ανατροπή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό (vid) 28-09-2025 23:48 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Παναιτωλικός ΠΡΟΣΩΠΑ Τετέ Αλεξάντερ Γερεμέγεφ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε ξανά τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ανατροπή του Παναθηναϊκού επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με σκορ 2-1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Δείτε εδώ: Πριν καν πατήσει παρκέ: Η απόδειξη πως ο Παναθηναϊκός πέτυχε διάνα με τον Τι Τζέι Σορτς menshouse.gr Μεγάλη επιστροφή για Γιώργο Μητσικώστα – Σωτήρη Καλυβάτση dailymedia.gr 9/10 απαντούν «2»: Εάν δώσεις την σωστή απάντηση στον μαθηματικό γρίφο που παιδεύει όλη την Ελλάδα, είσαι γάτος menshouse.gr Μόνο ντροπή αν ισχύει αυτό που ακούγεται για τον Ρούτσι… instanews.gr Ίσως τώρα ο Βιτόρια να κατάλαβε τι συνέβαινε με τον Τετέ menshouse.gr Η επιτομή της ομορφιάς: Χριστίνα Μπόμπα, το τερμάτισες… (Pics) dailymedia.gr Σενάρια φούμαρα: Ούτε ευρώ από εφοπλιστές στον Παναθηναϊκό instanews.gr Ο Ρικ Πιτίνο φτιάχνει τον Έλληνα guard της επόμενης δεκαετίας menshouse.gr Τα highlights από την ανατροπή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό (vid) SHARE