Τα highlights από την ανατροπή του Παναθηναϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό (vid)

Δείτε ξανά τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ανατροπή του Παναθηναϊκού επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με σκορ 2-1, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Δείτε εδώ: