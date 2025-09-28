Ο Τετέ πήρε ξανά το «όπλο» του: Πρώτο γκολ μετά από 6,5 μήνες!

Μετά από 6,5 μήνες και τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φιορεντίνα (3-2), ο Τετέ βρήκε ξανά δίχτυα, οδηγώντας τελικώς τον Παναθηναϊκό στη νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Τον παλιό του εαυτό φαίνεται να βρίσκει ξανά ο Τετέ μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια και την έλευση του Χρήστου Κόντη. Ο Βραζιλιάνος άσος από την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, το πρώτο ματς του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο, έδειξε άλλο πρόσωπο, πιο ορεξάτος σε σχέση με τα προηγούμενα τέρματα και πλέον επέστρεψε και στα γκολ.

Ο Τετέ σκόραρε για το Τριφύλλι κόντρα στον Παναιτωλικό, «αδειάζοντας» υποδειγματικά τον αντίπαλό του πριν πετύχει το γκολ με ένα τρομερό τελείωμα στην κλειστή γωνία, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ του Βραζιλιάνου έπειτα από 6,5 μήνες και 18 ματς συνολικά.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο γκολ που είχε πετύχει ο 25χρονος εξτρέμ, ήταν στις 6 Μαρτίου και στην εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φιορεντίνα με σκορ 3-2, στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Conference League.