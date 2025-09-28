Γερεμέγεφ: «Δεν τα παρατάμε ποτέ - Μας τονώνουν τέτοιες νίκες» (vid)

Οι δηλώσεις του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μετά τη νίκη με 2-1 στην έδρα του Παναιτωλικού.

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, με τον Γερεμέγεφ να είναι ο λυτρωτής καθώς σκόραρε στο 90"+4', διαμορφόνοντας το τελικό 2-1 υπέρ του «τριφυλλιού» κόντρα στον Παναιτωλικό.

O Αλεξάντερ Γερεμέγεφ μετά το ματς δήλωσε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να τα παρατάει ποτέ και τόνισε ότι τέτοιες νίκες, αυξάνουν την αυτοπεποίθηση της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σουηδός επιθετικός:

«Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ στο τελευταίο, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Το πλάνο του προπονητή μας έδωσε τη νίκη, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, την θέση που πρέπει να έχει ο καθένας, αν το κάνεις αυτό πολλές φορές δημιουργείς ευκαιρίες και όταν το κάνεις αυτό μπορείς να σκοράρεις.

Όλοι ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία θέλει να κερδίζει και επιβάλλεται να νικάει. Αυτό μας τονώνει την ψυχολογία και επίσης όλοι ξέρουν ότι ήμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάμε, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε»