Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Τον «πλήγωσε» η άμυνα, κορυφαίος ο Ντεσπόντοφ

Ο ΠΑΟΚ ήταν... αυτοκτονικός στην Τρίπολη, έχοντας μία άμυνα... αλλού και τους Ντεσπόντοφ-Κωνσταντέλια διακριθέντες.

Παβλένκα: Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο με γκολ του Αστέρα, στο οποίο δεν φέρει ευθύνη. Κάνει δύο τρομερές επεμβάσεις έπειτα, κρατώντας όρθιο τον ΠΑΟΚ, αλλά φέρει μεγάλη ευθύνη στο 3-3 των Αρκάδων.

Κένι: Ίσως ο πιο θετικός της άμυνας, όντας παντού σε άμυνα και επίθεση, στην οποία προβλημάτισε με τις σέντρες του ξανά.

Τέιλορ: Επιθετικά «φοβικός» με τις ελάχιστες σέντρες του να μην βρίσκουν συμπαίκτη, ενώ αμυντικά ήταν πολλές φορές εκτός θέσης.

Κεντζιόρα: Ένα τραγικό βράδυ για τον Πολωνό, ο οποίος εκτέθηκε τόσο από τον Μακέντα, όσο και από τον Τζοακίνι,

Λόβρεν: Αρνητικός με τη σειρά του όπως όλη η άμυνα, αυτονόητο με τρία γκολ παθητικό.

Μεϊτέ: Ο πιο αδύναμος «κρίκος» της βραδιάς. Το 1-0 ξεκινάει από λάθος του, με τα λάθη του Γάλλου να είναι ασταμάτητα επί 90 λεπτά.

Καμαρά: Κάπως «χαμένος» στην επιστροφή του στην 11άδα, δεν έδεσαν επ ουδενί με τον Μεϊτέ με το κέντρο του ΠΑΟΚ πολλές φορές να μην.. υπάρχει ανασταλτικά.

Κωνσταντέλιας: Μαζί με τον Ντεσπόντοφ ήταν οι καλύτεροι μεσοεπιθετικά του ΠΑΟΚ, δημιουργώντας συνεχώς κινδύνους, αλλά στο τέλος «σπαταλά» πάρα πολλές καλές ευκαιρίες.

Ντεσπόντοφ: Ο MVP του ΠΑΟΚ, καθώς όσο αγωνίστηκε έκανε τα πάντα. Κέρδισε πέναλτι, σκόραρε, δημιούργησε, πίεσε, αλλά δεν ήταν αρκετό.

Τάισον: Σαν κάτι να λείπει από τον Βραζιλιάνο. Δίνει την ασίστ για το 1-2 του Ντέλια, αλλά από τα αριστερά και επιθετικά και αμυντικά υστέρησε.

Τσάλοβ: Σκόραρε από το σημείο του πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος, χωρίς να θέλξει όμως ξανά με την απόδοσή του.

Οι αλλαγές

Οζντόεφ: Με το... καλησπέρα δέχτηκε κίτρινη κάρτα, έχοντας συνεχώς νεύρα, τα οποία τον οδήγησαν σε λάθη.

Ζίβκοβιτς: Όπως και ο Ρώσος, πολλά αχρείαστα νεύρα, κίτρινες κάρτες, με την απόδοση του ΠΑΟΚ να «πέφτει» μετά τις αλλαγές.

Γιακουμάκης: Πρέπει να μην κέρδισε μονομαχία από τους στόπερ του Αστέρα, σπαταλώντας και δύο ευκαιρίες από καλή θέση.

Ιβανούσετς: Ίσως ο πιο θετικός από τις αλλαγές. Επιχείρησε ένα καλό σουτ, ενώ βοήθησε στην ανάπτυξη του Δικεφάλου.