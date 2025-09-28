Ντεσπόντοφ: «Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει δίκιο»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ τόνισε πως η ισοπαλία με τον Αστέρα είναι σαν ήττα για τον ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να επισημαίνει πως ο κόσμος του «Δικεφάλου» έχει δίκιο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Μια ισοπαλία που έχει τη γεύση ήττας. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι έως το τέλος του πρώτου μέρους και το γκολ που πέτυχαν τους έδωσε αυτοπεποίθηση. Είπαμε στα αποδυτήρια ότι δεν πρέπει να χάσουμε τη συγκέντρωση μας ούτε για ένα δευτερόλεπτο στο δεύτερο μέρος γιατί είναι μια ομάδα που δημιουργεί και σκοράρει, κάτι που έγινε τελικά».

Για τα πάνω – κάτω στην εικόνα του ΠΑΟΚ στη διάρκεια των παιχνιδιών:

«Δε θα μιλήσω για ψυχολογική συγκέντρωση. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ξέρουμε πώς πρέπει να βγούμε και να παλέψουμε στο γήπεδο. Όλοι θέλαμε να κερδίσουμε σήμερα, αλλά πρέπει να αναλύσουμε τα λάθη που κάναμε. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να σκοράρουμε ακόμη περισσότερο. Δεν σκοράραμε όμως και ο αντίπαλος πήρε την αυτοπεποίθηση να είναι ξανά κοντά στο σκορ και να φτάσουν στην ισοφάριση».

Τι ειπώθηκε με τους φίλους του ΠΑΟΚ μετά το τέλος του ματς:

«Δε θέλω να σας πω τι ειπώθηκε, αλλά έχει δίκιο ο κόσμος. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Είναι λογικό ο κόσμος να θέλει τη νίκη σε κάθε ματς. Ειδικά σε αυτήν τη σεζόν. Είμαστε μια οικογένεια και θα μείνει μεταξύ μας το τι ειπώθηκε. Ήταν μια συζήτηση σε ήρεμο κλίμα».

Για το αν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ που ακολουθούν δύο ντέρμπι σε Ευρώπη και Ελλάδα:

«Τα ντέρμπι για εμένα είναι τα καλύτερα παιχνίδια. Με τη Θέλτα ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι και μετά με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Είναι τα καλύτερα παιχνίδια που θα μπορούσαμε να έχουμε μπροστά μας».