STOIXIMAN SUPER LEAGUE Το ακυρωθέν γκολ του Παναιτωλικού για οφσάιντ (vid) 28-09-2025 23:22 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Παναιτωλικός Στο 79' ο Σιέλης έκανε το 2-1 υπέρ του Παναιτωλικού απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως ύστερα από χρήση του ημιαυτόματο οφσάιντ, ο παίκτης των γηπεδούχων φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος και ακυρώθηκε το γκολ. Δείτε παρακάτω την φάση: