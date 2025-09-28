Το ακυρωθέν γκολ του Παναιτωλικού για οφσάιντ (vid)

Στο 79' ο Σιέλης έκανε το 2-1 υπέρ του Παναιτωλικού απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως ύστερα από χρήση του ημιαυτόματο οφσάιντ, ο παίκτης των γηπεδούχων φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος και ακυρώθηκε το γκολ.

Δείτε παρακάτω την φάση: