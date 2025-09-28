Λουτσέσκου: «Δεν μπορώ να μιλήσω για κρίση, γιατί βλέπω τους παίκτες μου να παλεύουν»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου της Τρίπολης (3-3) για το αν περνάει κρίση ο ΠΑΟΚ, απαντώντας πως «δεν μπορώ να μιλήσω για κρίση, γιατί βλέπω τους παίκτες μου να παλεύουν».

Τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Δικέφαλος δεν πανηγυρίζει το «τρίποντο» της νίκης, με τον προπονητή των Θεσσαλονικιών να ερωτάται για το αν περνάει κρίση η ομάδα του και να αναφέρει πως «Δεν μπορώ να μιλήσω για κρίση, γιατί βλέπω τους παίκτες μου να παλεύουν»

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν η ομάδα πλήρωσε αμυντικά λάθη και δεν κέρδισε το ματς: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για το τελικό αποτέλεσμα. Κάναμε λάθη στο πρώτο γκολ, ήταν μια αφελής στιγμή, επιστρέψαμε κάναμε το 1-3 μπορούσαμε να βάλουμε και τέταρτο γκολ και δεχθήκαμε γκολ στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Τα λάθη τα κάναμε όχι όταν ήμασταν σε θέση άμυνας αλλά όταν είχαμε εμείς τη μπάλα και αυτό είναι το θέμα. Αν πηγαίναμε στο ημίχρονο με 1-3 νομίζω πως ο αντίπαλος θα είχε πέσει ψυχολογικά.

Στο δεύτερο μέρος, δεν πήραμε ρίσκο, κοντρολάραμε τη μπάλα, αλλά και πάλι κάναμε λάθος όταν εμείς είχαμε τη μπάλα στα πόδια μας και όχι ο αντίπαλος και έτσι ήρθε η ισοφάριση. Στη ζωή και στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν στιγμές που ότι και αν κάνεις, αυτό δεν δουλεύει για σένα. Θέλω να πω πως τα λάθη που κάναμε και μας στοίχισαν δεν ήταν αποτέλεσμα κακής άμυνας μας αλλά κακής αντίδρασης όταν χάνουμε τη μπάλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερα τέρματα ακόμη και μετά το 3-3. Μετά το 3-3 μας έλειψε το καθαρό μυαλό για να τελειώσουμε καλύτερα τις φάσεις».

Για το αν η ομάδα είναι σε κρίση μετά από τέσσερα ματς χωρίς νίκη παρά την προσπάθεια που έκανε η ομάδα στα τρία από τα τέσσερα ματς (με εξαίρεση τον Λεβαδειακό): «Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλουμε. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για κρίση. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τέτοιες περίοδοι και κορυφαίες ομάδες το έχουν περάσει αυτό. Να παλεύεις και να προσπαθείς να το προσπεράσεις. Αυτό μόνο μπορείς και πρέπει να κάνεις. Εδώ μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κρίση και αυτό δεν βοηθά. Από την άλλη όσοι είμαστε στο γήπεδο θα πρέπει να το προσπεράσουμε γιατί τότε ναι θα έχουμε κρίση. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω για κρίση γιατί βλέπω τους παίκτες μου να παλεύουν. Ναι έγιναν λάθη αλλά σε καμιά περίπτωση η ομάδα δεν τα παρατά και δεν βλέπω παίκτες να τα παρατούν. Ξέρω πως στην Ελλάδα και δεν αναφέρομαι μόνο στον ΠΑΟΚ σε ένα κακό αποτέλεσμα πολλοί βιάζονται και μιλούν για κρίση, αλλά αν μιλάμε μήνα Σεπτέμβριο για κρίση, έχοντας μπροστά μια μεγάλη χρονιά, μέχρι τον Μάιο όλα μπορούν να αλλάξουν για αυτό δεν θέλω να μιλώ για κρίση και επαναλαμβάνω οι παίκτες μου προσπαθούν».

Για την αλλαγή του Ντεσπόντοφ και το αν ήταν αλλαγή αναγκαστική ή τακτικής: «Συζήτησα μαζί του στο ημίχρονο, τον ρώτησα αν μπορεί να παίξει 90 λεπτά και μου είπε όχι γιατί προερχόταν από τραυματισμό, ήταν βαρύς και ο αγωνιστικός χώρος και θέλω να γίνονται τα πράγματα φυσιολογικά. Και του ζήτησα πέντε έξι λεπτά πριν αισθανθεί πως τελειώνει η ενέργεια του να μου το πει για να προετοιμάσω άλλον».

