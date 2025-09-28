Άδειασμα Κουτσιαύτη σε Ζαμπαλά: «Καμία περίπτωση πέναλτι στη φάση του Τσέριν» (vid)

Το πέναλτι που είδε ο Ζαμπαλάς από το VAR καλώντας τον Τσακαλίδη, όχι απλά αμφισβήτησε ο Αριστομένης Κουτσιαύτης αλλά ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση παράβασης!

Τις επίμαχες φάσεις από την ανατροπή του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό σχολίασε ο Αριστομένης Κουτσιαύτης στην εκπομπή του Open, «Grande League». Συγκεκριμένα, ο πρώην διαιτητής... άδειασε τους Τσακαλίδη-Ζαμπαλά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση.

«Ο κανονισμός δεν αφήνει κανένα περιθώριο για πέναλτι. Η μπάλα έρχεται από πολύ κοντινή απόσταση, ο Τσέριν δεν προλαβαίνει να αντιδράσει αλλά το στοπ καρέ δείχνει πως η μπάλα χτυπάει πρώτα στο πρόσωπο του, μετά στο σώμα του και στο τέλος στο χέρι του», ανέφερε.

Δείτε τη φάση: