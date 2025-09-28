Όπως πέρσι: Δεύτερο σερί «διπλό» στο Αγρίνιο μετά το 90' για τον Παναθηναϊκό!

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο με γκολ στις καθυστερήσεις και μάλιστα με... απρόσμενο «λυτρωτή».

Ήταν 24 Νοεμβρίου του 2024, όταν ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από τον Παναιτωλικό, με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια να καταφέρνει να πανηγυρίσει μια πολύ δύσκολη νίκη, χάρη σε γκολ του Αράο στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, με πλασέ από κοντά.

Το ματς τότε είχε ξεκινήσει ιδανικά για τους «πράσινους», με τον Φίλιπ Τζούρισιτς να ανοίγει το σκορ στο 10’ με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή. Ο Μπουζούκης ισοφάρισε στο 52’ και όλα έδειχναν ότι το ματς θα λήξει ισόπαλο, για να έρθει το γκολ του Βραζιλιάνου χαφ στην εκπνοή για να διαμορφώσει το τελικό 1-2.

Απόψε, η ομάδα του Χρήστου Κόντη αντιμετώπισε ξανά τους Αγρινιώτες, μένοντας αυτή την φορά πίσω στο σκορ από νωρίς (18’) χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγκίρε. Ο Τετέ με το πρώτο του φετινό γκολ ισοφάρισε στο 57’, για να έρθει ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά να κάνει το 1-2 στο 90+4’.

Δύο σερί χρονιές λοιπόν, στις οποίες το «Τριφύλλι» παίρνει ένα υπερπολύτιμο τρίποντο με πανομοιότυπο τρόπο, στο ίδιο γήπεδο.