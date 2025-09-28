Ντεσπόντοφ, Παβλένκα και Κωνσταντέλιας ζήτησαν συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ

Οι τρεις κορυφαίοι του ΠΑΟΚ ζήτησαν συγγνώμη από τον κόσμο που ταξίδεψε ως την Τρίπολη μετά το απογοητευτικό 3-3 απέναντι στον Αστέρα.

Ο ΠΑΟΚ παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε ακόμη και με 1-3 κατάφερε να μην κερδίζει ούτε τον Αστέρα Τρίπολης, με αποτέλεσμα να αφήσει ακόμη δύο βαθμούς στο πρωτάθλημα, μετά από αυτούς με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα το περασμένο Σάββατο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι Παβλένκα, Ντεσπόντοφ και Κωνσταντέλιας που ήταν οι τρεις κορυφαίοι για τον Δικέφαλο στο ματς, ζήτησαν συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας που ταξίδεψε μέχρι την Αρκαδία για να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του Λουτσέσκου, φεύγοντας ξανά απογοητευμένος από το γήπεδο...