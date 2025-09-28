Τσατάλης: «Ο Μάνταλος στέκεται δίπλα στους μύθους της ΑΕΚ - Δεν εχει κλείσει ο απολογισμός του σε κούπες» (pic)

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΕΚ Τάσος Τσατάλης γράφει για τον Πέτρο Μάνταλο και την ιστορική επίδοση των 400 συμμετοχών του με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μαζί με την εντυπωσιακή αφίσα της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Οι αριθμοί εχουν την σημασία τους σίγουρα. Από την άλλη δεν θα βρεις στους πρώτους πέντε τον Θωμά Μαύρο ή τον Νέστορα. Στην περίπτωση του Πέτρου Μάνταλου οι αριθμοί λένε μέρος της αλήθειας λοιπόν, όχι όλη όμως.

Ο Μάνταλος στέκεται δίπλα στους μύθους της ΑΕΚ όχι για τους αριθμούς, αλλά για την αφοσίωση του, την αγάπη για τον σύλλογό, το feeling που σου δημιουργει να τον βλέπεις στην καθημερινότητα της ομάδας και την επιδραστικότητα του.

Όλα αυτα σε συνδυασμό με την απαράμιλλη ποδοσφαιρική του κλάση, που ακόμη την βλέπουμε να παράγει νέες, διαφορετικές στιγμές που σε αφήνουν άφωνο.

Τον κόσμο που αγαπά κι ακολουθεί πίστα την ΑΕΚ κανεις δεν μπορει στο τέλος της μέρας να τον κοροϊδέψει... Όπου ταξιδεύουμε, όπου βρεθούμε, δεν ηταν, δεν ειναι και δεν θα ειναι ποτέ τυχαίες οι τόσο μοναδικές εκφράσεις αγάπης για τον Πέτρο Μάνταλο από ολο τον κόσμο. Όπως και στο Σπίτι Μας.

Δεν εχει κλείσει ο απολογισμός του σε κούπες με την ΑΕΚ και με τον ιδιο πάντα πρωταγωνιστή. Να είστε σίγουροι.