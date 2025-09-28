Πετράκης: «Μας φέρνει πικρία έτσι όπως ήρθε η ήττα»

Ο Γιάννης Πετράκης μετά την ήττα στις καθυστερήσεις με 1-2, από τον Παναθηναϊκό, δήλωσε ότι φέρνει πικρία στην ομάδα του με τον τρόπο που ήρθε το χαμένο αποτέλεσμα.

Ξεκάθαρος για άλλη μια φορά ο Γιάννης Πετράκης. Ο προπονητής του Παναιτωλικού ύστερα από την ήττα (1-2) κόντρα στον Παναθηναϊκό, σχολίασε ότι η ομάδα του είχε μια καλή αγωνιστική εικόνα, ωστόσο έμεινε πικρία στο φινάλε λόγω ότι δέχθηκαν γκολ στο 90'+5'.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Πετράκης:

«Πράγματι μας μένει πικρία λόγω της εικόνας που είχαμε. Γιατί η εικόνα μας ήταν πάρα πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα, απέναντι σε μια καλή ομάδα σε καλό μομέντουμ. Αλήθεια με πονάει έτσι όπως ήρθε η ήττα, θα μπορούσαμε να νικήσουμε. Τα 2 γκολ που έχουμε φάει στις καθυστερήσεις θα τα πάρουμε πίσω.

Το καλύτερο διάστημα του αντιπάλου ήταν ένα 15-20 λεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Παρόλα αυτά είχαμε τον έλεγχο είχαμε ευκαιρίες, αλλάξαμε κάποια πράγματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας.»