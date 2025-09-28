Γιακουμάκης: «Μετά το 1-3 χάσαμε τη συγκέντρωση μας»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης μίλησε μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα, τονίζοντας πως μετά το 1-3 έχασαν τη συγκέντρωση τους, ενώ μίλησε και για τη δική του θέση του σέντερ φορ.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Μπήκαμε νωθρά δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά ανατρέψαμε την κατάσταση μπήκαμε μπροστά με δύο γκολ, αλλά ίσως χάσαμε τη συγκέντρωση μας. Εάν τελείωνε το πρώτο μέρος με δύο γκολ υπέρ μας διαφορά θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έμειναν στο παιχνίδι, δεχτήκαμε τρίτο γκολ σε μια περίεργη φάση και έτσι χάσαμε δύο βαθμούς.

Το μεγαλύτερό θέμα είναι η καθαρή σκέψη και η ψυχολογία. Εάν έχουμε καλή ψυχολογία, μιας και έχουμε καλή ποιότητα, θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στις καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα.

Μας “στράβωσαν” ένα, δύο αποτελέσματα αρχής γενομένης από το ματς με τον Λεβαδειακό στο κύπελλο, ακολούθησαν τα ματς που δεν σκοράραμε και υπάρχει μια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι δεν σου βγαίνουν τα πράγματα που πρέπει να κάνεις, ότι μπορείς να σκοράρεις τόσο εύκολα.

Αδικούμε τους εαυτούς μας. Έχουμε τις τελικές φάσεις για να κερδίζουμε τα ματς, αλλά ίσως να είναι ψυχολογικό το ζήτημα στην τελική πάσα, την τελική προσπάθεια.

Μόνο με δουλειά διορθώνεται όλο αυτό. Δουλεύουμε στο 100%, πρέπει να δουλέψουμε στο 150%. Υπομονή, πείσμα, ψυχραιμία, είμαστε ενωμένοι μεταξύ μας στα αποδυτήρια. Θα επιστρέψουμε εκεί που μας αρμόζει στις νίκες έχοντας τον κόσμο στο πλευρό μας να πανηγυρίσει και εκείνος».

Για τις πρώτες του στιγμές στον ΠΑΟΚ:

«Έχουμε ιδιαίτερο στυλ παιχνιδιού όσον αφορά τη δική μου θέση, είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι για τον σέντερ φορ στον ΠΑΟΚ πρέπει να τρέχεις αρκετά, να πιέζεις, αλλά και να έχεις καθαρό μυαλό για να σκοράρεις. Προσπάθησα να εστιάσω στη φυσική κατάσταση όλο αυτό το καιρό για να μπορώ να πιέζω, αλλά και να έχω “κρύο αίμα” στην τελική προσπάθεια.

Δεν μπορώ να πω ότι είμαι στο 100% για να παίζω 90λεπτο κάθε τρεις μέρες, αλλά με λίγο ακόμη χρόνο, με λίγη περισσότερη ομιλία με το προπονητικό τιμ για το πού πρέπει να κινούμαι, τι θέλουν από εμένα, θα μπορώ να βοηθάω περισσότερο και να σκοράρω περισσότερο.

Είναι ιδιαίτερο το στυλ παιχνιδιού που παίζουμε, σαφέστατα πολύ διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει. Πρέπει ο σέντερ φορ εδώ να έχει τα ψυχολογικά αποθέματα μετά από πολύ τρέξιμο να έχει το καθαρό μυαλό για να τελειώσει τις φάσεις. Πιστεύω ότι γρήγορα όμως θα έρθει γιατί πιστεύω σε εμένα και στους συμπαίκτες μου.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκύψουμε το κεφάλι. Σήμερα είμαστε στεναχωρημένοι, νευριασμένοι, αλλά έχουμε ματς κάθε τρεις μέρες και πρέπει να εστιάσουμε άμεσα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι που ακολουθεί. Το πρόγραμμα μας είναι τέτοιο που πρέπει να σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι.

Με πείσμα, καθαρό μυαλό θα επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα.

Καταλαβαίνω ότι περιμένουν πολλά από εμένα και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό. Προσπαθώ να ανταποδώσω αυτό που πιστεύουν σε εμένα και ίσως έτσι βάζω μεγαλύτερη πίεση σε εμένα. Η ομάδα πιέζεται τώρα, όλοι περιμένουν περισσότερα από εμένα και εγώ σκέφτομαι υπερβολικά τι πρέπει να κάνω παραπάνω.

Δουλειά, υπομονή, και περισσότερη ομιλία με τους συμπαίκτες μου ιδιαίτερα στην επίθεση για να καταλάβω και να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο».