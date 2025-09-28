Μετά από 1.671 ημέρες αποβολή παίκτη του Ερυθρού Αστέρα στο πρωτάθλημα

Κάτι ασυνήθιστο συνέβη στη Σερβία, αφού ο Ερυθρός Αστέρας είδε ξανά παίκτη του να αποβάλλεται στο πρωτάθλημα μετά από 4,5 χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-1 της Ραντνίτσκι 1923 για τη 10η αγωνιστική, φτάνοντας στο απόλυτο με 8 νίκες σε ισάριθμα ματς (καθώς έχουν δύο αναβληθέντα παιχνίδια).

Ωστόσο, η ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς χρειάστηκε να παλέψει σκληρά, μιας και από το 44ο λεπτό αγωνιζόταν με αριθμητικό μειονέκτημα, μετά την αποβολή του Βραζιλιάνου φορ, Μπρούνο Ντουάρτε.

Ήταν η πρώτη κόκκινη για παίκτη του Ερυθρού Αστέρα στο πρωτάθλημα από τον Μάρτιο του 2021.

Τότε, ο Μίλαν Γκάγιτς είχε αντικρίσει την κόκκινη κάρτα στο 57ο λεπτό της εκτός έδρας νίκης με 3-1 επί της Μπάτσκα Τόπολα.