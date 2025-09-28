MENU
Τρομερή ενέργεια και τελείωμα του Τετέ και 1-1 ο Παναθηναϊκός (vid)

Το σκορ στα ίσα για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Παναιτωλικό έφερε ο Τετέ, με τον Βραζιλιάνο να... αδειάζει υπέροχα τον αντίπαλό του στην περιοχή και να νικά τον Τσάβες για το 1-1 στο 57ο λεπτό.

Δείτε εδώ το γκολ του Παναθηναϊκού:

