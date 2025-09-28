Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Τρομερή ενέργεια και τελείωμα του Τετέ και 1-1 ο Παναθηναϊκός (vid) 28-09-2025 22:42 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός Παναιτωλικός ΠΡΟΣΩΠΑ Τετέ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το σκορ στα ίσα για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Παναιτωλικό έφερε ο Τετέ, με τον Βραζιλιάνο να... αδειάζει υπέροχα τον αντίπαλό του στην περιοχή και να νικά τον Τσάβες για το 1-1 στο 57ο λεπτό. Δείτε εδώ το γκολ του Παναθηναϊκού: Ίσως τώρα ο Βιτόρια να κατάλαβε τι συνέβαινε με τον Τετέ menshouse.gr Μεγάλη επιστροφή για Γιώργο Μητσικώστα – Σωτήρη Καλυβάτση dailymedia.gr Η επιτομή της ομορφιάς: Χριστίνα Μπόμπα, το τερμάτισες… (Pics) dailymedia.gr Ο Ρικ Πιτίνο φτιάχνει τον Έλληνα guard της επόμενης δεκαετίας menshouse.gr Πριν καν πατήσει παρκέ: Η απόδειξη πως ο Παναθηναϊκός πέτυχε διάνα με τον Τι Τζέι Σορτς menshouse.gr Μόνο ντροπή αν ισχύει αυτό που ακούγεται για τον Ρούτσι… instanews.gr Σενάρια φούμαρα: Ούτε ευρώ από εφοπλιστές στον Παναθηναϊκό instanews.gr 9/10 απαντούν «2»: Εάν δώσεις την σωστή απάντηση στον μαθηματικό γρίφο που παιδεύει όλη την Ελλάδα, είσαι γάτος menshouse.gr Τρομερή ενέργεια και τελείωμα του Τετέ και 1-1 ο Παναθηναϊκός (vid) SHARE