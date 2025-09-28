Παντελίδης: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον βαθμό της ισοπαλίας»

Ο προπονητής του Αστέρα Aktor, Σάββας Παντελίδης δεν ήταν ικανοποιημένος από τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στον ΠΑΟΚ, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του για την αντίδραση που είχαν μετά και το 1-3.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι μέχρι τώρα, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά είμαι από την ικανοποιητική προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο. Η αντίδραση τους μετά και το 1-3 ήταν πάρα πολύ καλή και σίγουρα στο μέλλον θα πάμε καλύτερα. Παραμείναμε ήρεμοι στο πλάνο μας και το εκτελέσαμε σωστά, αλλά αυτό που με στεναχωρεί είναι πως σε τέσσερα παιχνίδια έχουν γίνει πέντε πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι όλα, αλλά είναι πολλά».