Original για Μάνταλο: «Πολέμησε Θεούς και δαίμονες, γύριζε κάθε φορά πιο δυνατός» (pic)

Το δικό της μήνυμα για τις 400 συμμετοχές του Πέτρου Μάνταλου έστειλε η Original 21.

Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ, αναφέρει για τον αρχηγό της ομάδας πως πολέμησε Θεούς και δαίμονες γυρίζοντας κάθε φορά πιο δυνατός ενώ στέκεται από το που ξεκίνησε ο Μάνταλος και του που έφτασε.

Η ανάρτηση της Original 21: 400 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ ! Έντεκα χρόνια με το δικέφαλο στο στήθος. Έντεκα χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας της Α.Ε.Κ. Από την τρίτη Εθνική, μέχρι το νταμπλ ! Πολέμησε Θεούς και δαίμονες, γύριζε κάθε φορά πιο δυνατός. Ο δικός μας Άνθρωπος σε λύπες και χαρές! Ο Αρχηγός!