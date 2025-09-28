Επεισόδια στα Μελίσσια, χτυπήθηκε ποδοσφαιριστής!

Δίχως να υπάρχει ιστορικό με εντάσεις μεταξύ του ΑΟ Μελισσίων και του ΑΟ Ιλίου, ο αγώνας τους για τη Β' κατηγορία της Αθήνας αμαυρώθηκε αναίτια σήμερα (28/9).

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα stoplekto.gr που ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο:

«Σκηνές που δεν τιμούν κανέναν διαδραματίστηκαν στο γήπεδο των Μελισσίων μετά τη λήξη του αγώνα Μελίσσια- ΑΟ Ιλίου (2-1).

Συγκεκριμένα, και ενώ ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, οπαδοί των γηπεδούχων βρέθηκαν (άγνωστο πώς) στο χώρο των αποδυτηρίων και επιτέθηκαν στους ποδοσφαιριστές και στα μέλη της αποστολής των φιλοξενουμένων. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής του ΑΟ Ιλίου Δημήτρης Δαύρος δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο, ενώ του έσκισαν και τη φανέλα.

Οι άνθρωποι των γηπεδούχων προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα, κάτι όμως που δεν ήταν πολύ εύκολο. Κλήθηκε η Αστυνομία, και τελικά η αποστολή των φιλοξενούμενων αποχώρησε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Αναμένονται οι εκθέσεις διαιτητή και παρατηρητή, και όπως γίνεται αντιληπτό η ομάδα των Μελισσίων κινδυνεύει με βαριά καμπάνα».