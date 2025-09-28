Η τεράστια ευκαιρία του Μπακασέτα (vid)

Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης του Παναιτωλικού με τον Παναθηναϊκό, οι «πράσινοι» άλλαξαν όμορφα την μπάλα, ο Τζούρισιτς πάσαρε στον Μπακασέτα, όμως εκείνος δεν σούταρε καλά και η μπάλα πέρασε άουτ, παραμένοντας το 1-ο υπέρ των Αγρινιωτών.

Δείτε την ευκαιρία του διεθνή μέσου: