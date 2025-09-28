MENU
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία ο Τζούρισιτς, είπε ξανά «όχι» ο Τσάβες (vid)

Τεράστια ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Παναιτωλικό είχε ο Φίλιπ Τζούρισιτς στο 33ο λεπτό, ωστόσο ο Τσάβες είπε «όχι» και έσωσε τους Αγρινιώτες, διατηρώντας το 1-0.

Δείτε εδώ:

