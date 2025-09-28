Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Τρίποντα» για Μπραν, Γιουνγκ Μπόις και Λουντογκόρετς

Με νίκες συνέχισαν Μπραν, Γιουνγκ Μπόις και Λουντογκόρετς, τις οποίες αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League.

Matchdays και για τους αντιπάλους του Δικεφάλου για τα εγχώρια πρωταθλήματά τους, λίγα 24ώρα πριν την 2η αγωνιστική του Europa League.

Η Γιουνγκ Μπόις αφού ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη (25/9), σήμερα (28/9) κέρδισε εντός έδρας με 4-2 την Τουν και παρέμεινε στο -1 από την πρωτοπόρο Σεν Γκάλεν, έχοντας 14 βαθμούς μετά από 7 αγωνιστικές.

Όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να ανοίγουν το σκορ στο 52΄με τον Ιμπαγί και την αντίπαλο του ΠΑΟΚ να το φέρνει... τούμπα με γκολ των Κόρδοβα και Μπεντιά στο 66΄(2-1). Η Τουν ισοφάρισε στο 72΄ με τον Μέιχτρι, αλλά η ομάδα της Βέρνης με νέο γκολ του Μπεντιά και ένα του Φάσναχτ πήρε το... τρίποντο με το τελικό 4-2. Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος θα φιλοξενήσει τους Ελβετούς στην Τούμπα στις 6 Νοεμβρίου (22:00).

Στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας, το οποίο βρίσκεται στην τελική του ευθεία, η Μπραν βρίσκεται ξανά σε «τροχιά» Ευρώπης, μετά το 1-0 επί της Φρέντρικσταντ, με σκόρερ τον Κόνβιγκ στο 35΄. Με τη νίκη αυτή, η αντίπαλος του Δικεφάλου έφτασε τους 46 βαθμούς στο -4 από την κορυφή με 8 αγώνες να απομένουν. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την ομάδα του Μπέργκεν στα τέλη του Νοέμβρη και συγκεκριμένα στις 27 του μήνα (19:45).

Η Λουντογκόρετς είχε εύκολο έργο, επικρατώντας της νεοφώτιστης Μοντάνα με 3-0 εντός έδρας, γήπεδο που θα επισκεφτεί ο ΠΑΟΚ στις 11 Δεκεμβρίου (19:45). Για τους πρωταθλητές Βουλγαρίας, σκόραρε ο Τσότσεβ και ο Τέκπετεϊ (δύο φορές), νίκη που επιτρέπει στη Λουντογκόρετς να μειώσει στον έναν βαθμό από την κορυφή, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

