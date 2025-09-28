MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ένταση, αποβολές, VAR, τέσσερα γκολ: Τα highlights από τη νίκη της Κηφισιάς επί του ΟΦΗ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Δείτε ξανά τα highlights από τη νίκη της Κηφισιάς επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με σκορ 3-1.

Δείτε εδώ:

Ένταση, αποβολές, VAR, τέσσερα γκολ: Τα highlights από τη νίκη της Κηφισιάς επί του ΟΦΗ (vid)