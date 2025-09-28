Με γκολ του Καμάρντα στο 94’ η Λέτσε στέρησε τη νίκη από την Μπολόνια (vid)

Η Μπολόνια ήταν έτοιμη να πάρει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη όμως η Λέτσε με το πρώτο γκολ του 17χρονου, Φραντσέσκο Καμάρντα, που ανήκει στην Μίλαν στο 94’ «έκλεψε» τον βαθμό (2-2).

Μπορούσε να «πατήσει» στην 4η θέση της Serie A η Μπολόνια και βρέθηκε στιγμές μακριά από το να τα καταφέρει, όμως στην τελευταία φάση του αγώνα «πληγώθηκε» από το wonderkid που λέγεται Καμάρντα. Αν και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 13’ με τον Λασανά Κουλιμπαλί, οι Rossoblu γύρισαν το ματς με Ορσολίνι (45’) και Όντγκααρντ (71’) όμως το 1-2 δεν έμελλε να παραμείνει αφού ο Καμάρντα, με κεφαλιά μετά από κόρνερ, πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Campionato διαμορφώνοντας το τελικό 2-2. Παρά την ισοπαλία, η Λέτσε παραμένει στην τελευταία θέση της Serie A.