Νεύρα και ξέσπασμα στο Παγκρήτιο: «Είναι βαριά του ΟΦΗ η φανέλα» - Συγγνώμη από Ράσταβατς

Βαρύ ήταν το κλίμα στο Παγκρήτιο Στάδιο, αφού ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Κηφισιά στην πρώτη του εμφάνιση στη «νέα» έδρα, με τις αποδοκιμασίες να έχουν τον πρώτο λόγο.

Οι οπαδοί της κρητικής ομάδας δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους και αποδοκίμασαν τόσο τους παίκτες όσο και τον Μίλαν Ράσταβατς.

Τα πρώτα έντονα παράπονα είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στο ημίχρονο, ενώ μετά το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων οι αποδοκιμασίες κορυφώθηκαν με κύριο σύνθημα: «Είναι βαριά του ΟΦΗ η φανέλα».

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Μίλαν Ράσταβατς, βρέθηκε με την σειρά του στο στόχαστρο, με μέρος του κόσμου να τον αποδοκιμάζει ακόμη και κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του.

Ο Σέρβος προπονητής μάλιστα, μίλησε στην Cosmote TV ζητώντας συγγνώμη και σήκωσε τα χέρια του προς την εξέδρα για να τονίσει πως κατανοεί την κατάσταση.

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να χαρίσουμε χαρά στον κόσμο μας στην πρώτη μας εμφάνιση σε αυτό το γήπεδο. Ξοδεύουμε πολλή ενέργεια λόγω των συνεχόμενων αγώνων, αλλά πιστεύω πως θα το ξεπεράσουμε παίζοντας με 11 παίκτες και κανονικό ποδόσφαιρο. Οι καλές στιγμές θα έρθουν».