Λέτο: «Αυτή είναι η νοοτροπία που θέλουμε να έχουμε - Ήταν το σημαντικότερο ματς για εμάς»

Μεγάλη νίκη στην έδρα του ΟΦΗ πήρε η Κηφισιά, με τον τεχνικό της ομάδας των Βορείων προαστίων να αναφέρεται στη νοοτροπία που θέλει να έχει η ομάδα του/

«Κάναμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η νοοτροπία που θέλουμε να έχουμε στο γήπεδο. Ξέραμε ότι θα παλέψουν στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ξέραμε πως θα ανταποκριθούμε. Σήμερα, ήταν το σημαντικότερο ματς για εμάς.



Ξέραμε ότι πρέπει να παλέψουμε, αξίζουν συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Απολαμβάνουμε σήμερα τη νίκη και από αύριο σκεφτόμαστε την ΑΕΚ».