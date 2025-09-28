Η Ρεάλ Σοσιεδάδ προηγήθηκε μέσα στη Βαρκελώνη, όμως η επιστροφή του Λαμίν Γιαμάλ συνδυάστηκε με ανατροπή και ρετιρέ της βαθμολογίας (2-1).

Πάει σχεδόν ένας χρόνος που ο κάτοχος της κορυφής στην La Liga φορούσε λευκά. Πλέον όμως ο νέος ένοικος του ρετιρέ φοράει… μπλαογκράνα.

Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε την συντριβή της Ρεάλ Μαδρίτης στο ντέρμπι της πρωτεύουσας και με το 2-1 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ πάτησε κορυφή.

Για να έρθει η νίκη όμως οι Καταλανοί χρειάστηκε να υποφέρουν πολύ. Η ομάδα του Σαν Σεμπαστιάν προηγήθηκε με τον Οντριοθόλα (31’) και οι αποκρούσεις του Ρεμίρο που ήταν σε εντυπωσιακή μέρα, άρχισαν να δημιουργούν τις συνθήκες για μία μεγάλη έκπληξη.

Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα είχε ουσία στο παιχνίδι της και κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Από μία ακόμα ασίστ του Μάρκους Ράσφορντ που εξελίσσεται σε καθοριστική προσθήκη, ο Κουντέ έκανε το 1-1 λίγο πριν βγει το ημίχρονο και στην επανάληψη το γήπεδο… έγειρε.

Η Μπαρτσελόνα πίεσε για το δεύτερο γκολ και το βρήκε, με δημιουργό τον Γιαμάλ και εκτελεστή τον Λεβαντόφσκι (59’) για το τελικό 2-1, που μάλλον μοιάζει φτωχό με βάση την εικόνα του ματς.