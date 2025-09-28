«Σούστα» της Κηφισιάς με … τρίποντο στην πρεμιέρα του Παγκρητίου

Λεβέντισσα η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο με γκολ των Παντελίδη (40΄) – Τεττέη (80΄) - Πόμπο (94΄) «εκτέλεσε» (1-3) τον ΟΦΗ στο πρώτο παιχνίδι της κρητικής ομάδας στη νέα έδρα της. – Με 10 παίκτες έπαιζαν οι Ηρακλειώτες από το 43΄ , λόγω αποβολής του Σενγκέλια. - Αποδοκιμασίες απ΄τους οπαδούς του ΟΦΗ με αποδέκτες τους παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς.

Σημείο αναφοράς στην αναμέτρηση το πρώτο φετινό ματς το ΟΦΗ στο Παγκρήτιο έπειτα από 16 χρόνια και σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο που δημιούργησε πολλά προβλήματα στους παίκτες και των δύο ομάδων.

Η Κηφισιά είχε καλύτερη εικόνα και πάτησε πιο γερά στο χορτάρι στο πρώτο 45λεπτο. Ο ΟΦΗ περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, χωρίς ενέργεια και τελικές προσπάθειες και μοιραία προκάλεσε τον εκνευρισμό των φίλων του στις εξέδρες που σαφώς και περίμεναν πολλά περισσότερα σε ένα τέτοιο ματς με σημειολογικό χαρακτήρα.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο είχε τρεις καλές στιγμές προτού καταφέρει να συνδεθεί με τα δίχτυα και να πάρει το τιμόνι του παιχνιδιού στα χέρια της.

Στο 14΄κι έπειτα από πλάγιο του Χουχούμη, ο Σιμόν ευνοήθηκε από τις κόντρες κι έκανε το σουτ από θέση βολής, ωστόσο ο Χριστογεώργος απέκρουσε σωτήρια.

Στο 20΄ο Τεττέη που αποτελούσε μόνιμο πονοκέφαλο για την άμυνα του ΟΦΗ, έβγαλε τον Πόμπο απέναντι από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων που και σε αυτή την περίπτωση βγήκε νικητής.

Νέα (διπλή) ευκαιρία για την Κηφισιά στο 32΄. Ο Τεττέη δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα φάτσα με την αντίπαλη εστία και στην εξέλιξη της φάσης κεφαλιά του Πόμπο στο δεύτερο δοκάρι κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογεώργου.

Γκολ ο Παντελίδης (0-1)

Η υπεροχή των φιλοξενούμενων καρποφόρησε στο 40΄. Ο Τεττέη με υπέροχή ενέργεια πάνω στη γραμμή του πλαγίου άουτ πάσαρε στον Αντόνισε που έβγαλε μόνο του τον Παντελίδη κι αυτός βρήκε στόχο στο τετ α τετ με τον Χριστογεώργο (0-1).

Σύρραξη και κόκκινη στον Σενγκέλια

Τα αίματα άναψαν και η αδρεναλίνη χτύπησε…κόκκινο στο 43΄.

Η ένταση ξεκίνησε από διαμάχη του Αποστολάκη με τον Αντόνισε. Στον καβγά συμμετείχαν πολλοί παίκτες με τον Σενγκέλια να τραβάει τα μαλλιά (κατά τον διαιτητή) του Αντόνισε και να αποβάλλεται αφήνοντας τον ΟΦΗ με 10 παίκτες.

Πρώτη ευκαιρία για δεύτερο γκολ για την Κηφισιά στο 52΄, όταν έπειτα από τακουνάκι του Παντελίδη η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Νέα καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο 53΄με πλασέ του Αντόνισε από το ύψος της μεγάλης περιοχής που κατέληξε άουτ.

Η κόκκινη που έγινε (μέσω VAR ) κίτρινη

Στο 57΄ο διαιτητής Παπαδόπουλος έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Παντελίδη για σκληρό φάουλ πάνω στον Σαλσέδο. Ο Σιδηρόπουλος (VAR) είχε άλλη άποψη κι αφού ο ρέφερι πήγε για για on-fild review πήρε πίσω την αποβολή και έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Κηφισιάς.

Ισοφάριση (1-1) με τον Ανδρούτσο

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ο ΟΦΗ κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα στο 68΄. Ευθύβολο σουτ του Νέιρα, ο Ξενόπουλος απέκρουσε ο Ανδρούτσος πήρε το ριμπάουντ και με διαγώνιο σουτ βρήκε δίχτυα (1-1).

Δεύτερο γκολ η Κηφισιά (1-2)

Οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα όταν έπειτα από ωραία σέντρα του Αντόνισε, ο Τεττέη τελείωσε με προβολή την φάση με την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα (1-2).

Στα εναπομείναντα λεπτά τίποτα δεν άλλαξε με την Κηφισιά να...κλειδώνει τη νίκη της και να φεύγει δίκαια με τους τρεις βαθμούς από το Παγκρήτιο σε ένα ματς που κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα και πέρα από τα 2 γκολ, είχε ένα δοκάρι κι έχασε ευκαιρίες και για άλλα τέρματα.

Το...κερασάκι ο Πόμπο (1-3)

Στο 94΄ο Τεττέτη με ωραία ενέργεια έδωσε έτοιμο γκολ στον Πόμπο που βρήκε δίχτυα κι έριξε τίτλους τέλους στο ματς.

Κατώτερος των προσδοκιών ο ΟΦΗ στην πρεμιέρα του στο Παγκρήτιο, έμεινε σε χαμηλές...στροφές και σαν μην έφτανε αυτό, αναγκάστηκε να παίξει από το 43΄με 10 παίκτες. Παρότι η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς πάλεψε το ματς κι ισοφάρισε, στην πορεία υποκλίθηκε στην ανωτερότητα του αντιπάλου και τα άκουσε (δικαιολογημένα) από τον κόσμο του.

Ο διαιτητής Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Νους, Πόμπο, Αντόνισε, Σόουζα, Σιμόν, Παντελίδη, Λούις, Ξενόπουλος.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης (56΄Λούις), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (78΄Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Σαλσέδο (78΄Ρακόνιατς), Νους, Σενγκέλια, Αποστολάκης (56΄Νέιρα).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (71΄Λαρουσί), Πόμπο, Αντόνισε (84΄Μποτία), Τεττέη, Παντελίδης (64΄Σόουζα Γκ.), Ντίας (64΄Εμπό), Πέρεθ (84΄ Αμανί), Σόουζα, Ποκόρντι.