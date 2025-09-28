MENU
Πήρε το «ριμπάουντ» ο Ανδρούτσος, σκόραρε από κοντά και 1-1 ο ΟΦΗ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
Το σκορ στα ίσα έφερε ο Ανδρούτσος για τον ΟΦΗ κόντρα στην Κηφισιά, με τον άσο των Κρητικών να σκοράρει από κοντά για το 1-1.

Δείτε:

