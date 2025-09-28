Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη Γουέστ Χαμ: Άλλη μια αρχή ή άλλη μια.… αυταπάτη;

Η Γουέστ Χαμ αλλάζει προπονητές σαν τα πουκάμισα. Τέσσερις σε 16 μήνες. Από τον Μόγιες στον Λοπετέγκι, από τον Λοπετέγκι στον Πότερ και τώρα στον Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Και το χτίσιμο ξεκινάει από το μηδέν, αν και εφόσον. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου.

Το ερώτημα είναι ένα και είναι απλό. Μπορεί όντως να φτιάξει κάτι στα «Σφυριά» ή θα είναι ακόμα ένας τεχνικός που θα περάσει και θα φύγει αφήνοντας πίσω του τα ίδια προβλήματα;

Η αλήθεια είναι ότι ο Νούνο δεν έρχεται στην Γουέστ Χαμ σε ιδανικές συνθήκες. Η ομάδα είναι 19η, έχει ξεχάσει πώς είναι να κερδίζει και το κλίμα στις εξέδρες δεν είναι το καλύτερο απέναντι στον Σάλιβαν. Και πως να είναι αφού μιλάμε για μια κλασσική δύναμη της Αγγλίας, με ένα κοινό πολύ απαιτητικό.

Όποιος προπονητής μπαίνει σε τέτοιο περιβάλλον ξέρει ότι δεν θα έχει χρόνο. Τουλάχιστον τον χρόνο που θα ήθελε. Αν δεν πάρει αποτελέσματα άμεσα, η κλεψύδρα θα αδειάζει πιο γρήγορα. Και είναι λογικό, αφού η Γουέστ Χαμ δεν είχε μάθει ποτέ να παλεύει συνεχώς για την σωτηρία της. Όμως δεν είναι λογικό να μην αφήνει κάποιον να δουλέψει και να παρουσιάσει κάτι.

Από την άλλη, δεν μιλάμε και για έναν τυχαίο τεχνικό. Ο Νούνο έχει δείξει ότι ξέρει να χτίζει ομάδες, να τους δίνει ταυτότητα και να βασίζεται στην πειθαρχία. Το απέδειξε στην Γουλβς, το συνέχισε και στη Φόρεστ, όπου έφτασε μέχρι την Ευρώπη, αν και εκεί κατέληξε λόγω συγκρούσεων να αποχωρήσει.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι ο εκάστοτε προπονητής. Είναι η ίδια η Γουέστ Χαμ, μην γελιόμαστε. Πρόκειται για ομάδα που δείχνει εγκλωβισμένη ανάμεσα στη φιλοδοξία και στην αδυναμία της. Σαν κάτι να την ωθεί ολοένα και πιο κάτω, την στιγμή που θέλει να βγεί από το αδιέξοδο. Αλλά βάζει τα χεράκια της και βγάζει τα ματάκια της μόνη της.

Απολύσεις, προσλήψεις, πειραματισμοί, βιαστικές κινήσεις. Τα «Σφυριά» μοιάζουν χαμένα και έως τώρα δεν έχουν βρει τον δρόμο τους. Παλεύουν να μπαλώσουν και όχι να ράψουν από την αρχή. Αυτό είναι που πρέπει να αφήσουν τον Πορτογάλο τεχνικό να κάνει. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια όσο το φως στην ζώνη του υποβιβασμού ειναι αναμμένο.

Ο Νούνο λοιπόν καλείται να βγάλει άσο από το μανίκι του. Να αλλάξει το κλίμα, να πάρει άμεσα βαθμούς, να γεμίσει πίστη παίκτες και κόσμο και να δώσει πίσω την ταυτότητα της ομάδας ή ακόμη καλύτερα να δημιουργήσει μια νέα πιο βελτιωμένη.

Αν τα καταφέρει, θα έχει κερδίσει χρόνο για να χτίσει κάτι πιο ουσιαστικό. Αν όχι, θα μπει κι αυτός στη μακρά λίστα όσων προσπάθησαν και απέτυχαν.

Στην τελική, η Γουέστ Χαμ δεν έχει ανάγκη από άλλες «νέες αρχές». Έχει ανάγκη από σταθερότητα. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα του Νούνο.

Και αν το κερδίσει, θα κερδίσει και η Γουέστ Χαμ, θα κερδίσει και ο κόσμος της που βράζει και στην τελική θα κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό. Την ηρεμία της.