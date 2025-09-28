Ηλιόπουλος στον κόσμο: «Σε 3 μήνες δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια καθώς όπως περνούσε από το γνωστό εστιατόριο της περιοχής σταμάτησε το αυτοκίνητο του και έκατσε με τον κόσμο!

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ έδειξε για ακόμα μια φορά τον αυθορμητισμό του και το πόσο θέλει να έχει επαφή με τον κόσμο όταν ενώ περνούσε με το αυτοκίνητο του από του Λουκιδέλη στη Νέα Φιλαδέλφεια φεύγοντας από το γήπεδο συνάντησε φίλους της ομάδας. Αυτοί τον χαιρέτησαν και του ζητήσαν να κατέβει.

Ο Ηλιόπουλος όχι μόνο το έκανε, όχι μόνο σταμάτησε το αυτοκίνητο του για να φωτογραφηθεί μαζί τους αλλά έκατσε και στο τραπέζι τους, συζητώντας για την ομάδα. Ο κόσμος του είπε ότι πέρυσι η ομάδα είχε προβλήματα με τη διαιτησία με τον ίδιο να απαντά «Αφήστε ρε παιδιά , το μέλλον να κοιτάτε… σε 3 μήνες δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε»!