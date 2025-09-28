Ο Παναθηναϊκός δεν έφαγε φάση, βρέθηκε από ατυχία πίσω, αλλά ο Τετέ με τον Ρενάτο έδειξαν μεγάλη κλάση. Ο Γερεμέγεφ λύτρωσε στο 90+4' τους «πράσινους», που πήραν πανάξια το πρώτο φετινό τρίποντο με 1-2 επί του Παναιτωλικού.

Ο Παναθηναϊκός είχε γενικά τον έλεγχο στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με τους γηπεδούχους ωστόσο να καταφέρνουν να βρουν γκολ κόντρα στην ροή του αγώνα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Αγκίρε στο 18ο λεπτό, με την παράβαση να υποδεικνύεται μέσω VAR για χέρι του Τσέριν.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη δεν έχασε το μυαλό της, πίεσε αποτελεσματικά την αντίπαλη εστία και με το πρώτο φετινό γκολ του Τετέ κατάφερε να ισοφαρίσει νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, για να έρθει η ολική ανατροπή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά του Γερεμέγεφ!

Οι επιλογές των προπονητών

Ο Γιάννης Πετράκης παρέταξε την ομάδα του με τετράδα στην άμυνα, έχοντας φυσικά κάτω από τα δοκάρια ο Τσάβες. Ο Νικολάου ήταν στο αριστερό άκρο, ο Γαλιάτσος στο δεξί και οι Σιέλης και Στάγιτς αποτέλεσαν το δίδυμο των στόπερ. Ο Μπουχαλάκης έπαιξε μπροστά από την αμυντική γραμμή, με τους Ενκολολό, Εστεμπάν, Μάταν και Μίχαλακ να βρίσκονται ουσιαστικά πίσω από τον προωθημένο Αγκίρε.

Όσον αφορά τον Κόντη, ο Έλληνας τεχνικός τοποθέτησε κάτω από τα γκολπόστ τον Λαφόν, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια και τους Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον στα στόπερ. Ο Αμερικανός μάλιστα έπαιξε στην αριστερή πλευρά, με τον Ισλανδό να ξεκινάει δεξιά. Στην μεσαία γραμμή επέλεξε τους Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτα, με τον Τζούρισιτς αριστερά, τον Τετέ δεξιά και τον Σφιντέρκι στην κορυφή της επίθεσης.

Την κατοχή ο Παναθηναϊκός, το γκολ ο Παναιτωλικός

Το «Τριφύλλι» ήταν αυτό που είχε γενικά τον έλεγχο του αγώνα στα πρώτα λεπτά, με τους παίκτες του Κόντη να παίρνουν την κατοχή, να κυκλοφορούν όμορφα την μπάλα και να προσπαθούν να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Στο 5ο λεπτό ήρθε και η πρώτη όμορφη συνεργασία, με τον Μπακασέτα να βγάζει στον Τετέ και τον Βραζιλιάνο να γυρίζει προς τον επερχόμενο Τσέριν, που δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Η φάση βέβαια διακόπηκε για οφσάιντ του Τετέ, αν και στο ριπλέι δεν μοιάζει να είναι σε αντικανονική θέση.

Ενώ πάντως οι «πράσινοι» είχαν τα ηνία, κόντρα στην ροή του αγώνα οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν από την άσπρη βούλα. Σε κεφαλιά του Στάγιτς μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 15' η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Τσέριν, με τον Τσακαλίδη αρχικά να μην βλέπει παράβαση. Ο Ζαμπαλάς ωστόσο τον κάλεσε για ανασκόπηση της φάσης και ο ρέφερι έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι, με τον Αγκίρε να σκοράρει με άψογη εκτέλεση στο 18ο λεπτό. Ο VAR όμως δεν είχε λόγο να παρέμβει εν προκειμένω και ουσιαστικά παρέσυρε τον διαιτητή και τον έκανε να διορθώσει μια σωστή απόφαση (να μην δώσει δηλαδή κάτι αρχικά). Εάν ο Παναθηναϊκός δεν έκανε στην πορεία την ανατροπή, η φάση αυτή θα είχε κρίνει και το τελικό αποτέλεσμα.

Το γκολ αυτό επηρέασε για ένα δεκάλεπτο και τις δύο ομάδες, με τον Παναιτωλικό να αμύνεται με μεγαλύτερη σιγουριά και να διατηρεί με σχετική άνεση τους αντιπάλους του μακριά από την εστία του Τσάβες. Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη δεν έβρισκαν τρόπους να διασπάσουν το «μπλόκο» των Αγρινιωτών, με το πρώτο ημίωρο να συμπληρώνεται δίχως τίποτα ουσιαστικό για τον Παναθηναϊκό.

Δεν «καρποφόρησε» η πίεση του «Τριφυλλιού»

Η πρώτη ευκαιρία των «πράσινων» ήρθε στο 32', όταν ο Τσιριβέγια πάτησε περιοχή μετά από ωραία συνεργασία και έκανε το σουτ, με τον γκολκίπερ του «Τίτορμου» να μπλοκάρει εύκολα στην γωνία του. Ένα λεπτό μετά ο Τζούρισιτς βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Τσάβες σταμάτησε με το πόδι το -κακό- σουτ που έκανε ο Σέρβος, στην καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Η πίεση της αθηναϊκής ομάδας πάντως συνεχίστηκε, με τον Τζούρισιτς να κάνει στο 36' το παράλληλο γύρισμα από αριστερά και τον Μπακασέτα να βρίσκει... άτσαλα την μπάλα, λόγω λάθους βηματισμού, αστοχώντας από πλεονεκτική θέση.

Από εκείνο το σημείο και μετά πάντως οι γηπεδούχοι κατάφεραν να... σβήσουν τον ρυθμό, με το «Τριφύλλι» να έχει μεν την μπάλα στα πόδια του, αλλά να μην απειλεί ξανά μέχρι την ανάπαυλα. Στο 43' είχαμε και την πρώτη αναγκαστική αλλαγή του αγώνα, με τον Κοντούρη να αντικαθιστά τον Μπουχαλάκη.

Ισοφάρισε με Τετέ ο Παναθηναϊκός

Οι δύο ομάδες επέστρεψαν με τις ίδιες ενδεκάδες στον αγωνιστικό χώρο, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να πιέζει ψηλά, αλλά τον Παναιτωλικό να «γράφει» την πρώτη τελική, με ένα σουτ του Εστεμπάν από τα όρια της περιοχής που έφυγε πολύ σουτ. Πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο ο Κόντης προχώρησε σε διπλή αλλαγή, με τους Ρενάτο και Ζαρουρί να αντικαθιστούν τους Τσέριν και Τζούρισιτς.

Η υπεροχή του «Τριφυλλιού» απέδωσε τελικά καρπούς στο 56’, σε μια στιγμή όπου οι γηπεδούχοι έπαιζαν προσωρινά με 10 παίκτες, λόγω τραυματισμού του Σιέλη. Ο Κυριακόπουλος έκανε την σέντρα, ο Στάγιτς έστειλε την μπάλα στον Τετέ στην προσπάθεια του να απομακρύνει και ο Βραζιλιάνος έκανε μια ντρίμπλα και εκτέλεσε ιδανικά μέσα από την περιοχή, πετυχαίνοντας το πρώτο του φετινό γκολ.

Στο 63' ο Παναθηναϊκός... άγγιξε την ολική ανατροπή, με τον Τετέ να ανοίγει όμορφα στον Καλάμπρια, τον Ιταλό να κάνει το παράλληλο γύρισμα και τους Σφιντέρσκι και Ρενάτο να μην καταφέρνουν να βρουν την μπάλα και να την σπρώξουν στα δίχτυα. Με την συμπλήρωση 70 λεπτών αγώνα έκανε τις πρώτες του διορθωτικές κινήσεις και ο Πετράκης, βάζοντας Σμυρλή και Άλεξιτς αντί των Μίχαλακ και Αγκίρε. Ο Σέρβος επιθετικός απείλησε μάλιστα 2 λεπτά μετά την είσοδό του, αλλά σημάδεψε ψηλά άουτ.

«Λυτρωτής» Γερεμέγεφ στην εκπνοή

Για το τελευταίο τέταρτο του αγώνα ο Κόντης έβαλε τον Γερεμέγεφ αντί του Σφιντέρσκι, με τον Σουηδό να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα για ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα. Ο Πετράκης ολοκλήρωσε τις αλλαγές του στο 77', με τον Νικολάου να μην μπορεί να συνεχίσει και να αφήνει την θέση του στον Μανρίκε. Δύο λεπτά μετά μάλιστα οι Αγρινιώτες σκόραραν με κεφαλιά του Σιέλη από φάουλ του Εστεμπάν, έπειτα από κάκιστη έξοδο του Λαφόν, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από παρέμβαση του VAR.

Το «Τριφύλλι» τα έπαιξε όλα για όλα στα τελευταία λεπτά, με τον Πάντοβιτς να αντικαθιστά τον Μπακασέτα και τον Σιώπη να φρεσκάρει την μεσαία γραμμή αντί του Τσιριβέγια. Οι δύο τους μάλιστα λίγο έλειψε να συνεργαστούν... άθελά τους για το 1-2 στο 86', αφού ο Σιώπης έκανε το σουτ από μακριά, η μπάλα χτύπησε στον Πάντοβιτς και άλλαξε πορεία, αλλά κατέληξε λίγο άουτ. Τρία λεπτά μετά ο Τετέ δοκίμασε το αριστερό του εκτός περιοχής, με τον Τσάβες όμως να μπλοκάρει.

Η «λύτρωση» για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Ρενάτο Σάντσες να κάνει την σέντρα και τον Γερεμέγεφ να μένει αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και με άψογη κεφαλιά να διαμορφώνει το τελικό 1-2, δίνοντας στην ομάδα του την πρώτη της φετινή νίκη στο Πρωτάθλημα!

Οι συνθέσεις

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (77' Μανρίκε), Μπουχαλάκης (43' Κοντούρης), Ενκολόλο, Εστέμπαν, Ματσάν, Μίχαλακ (70' Σμυρλής), Αγκίρε (70' Άλεξιτς).

Παναθηναϊκός (Κόντης): Λαφόν, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (83' Σιώπης), Τσέριν (55' Σάντσες), Μπακασέτας (83' Πάντοβιτς), Τζούρισιτς (55' Ζαρουρί), Τετέ, Σφιντέρσκι (75' Γερεμέγεφ).