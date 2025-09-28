Σε μια από τις πιο physical «μάχες» της φετινής Premier League, η Άρσεναλ έκανε απίστευτη ανατροπή στο φινάλε και έφυγε με τεράστια νίκη από το Saint James’ Park (1-2) κόντρα στην Νιούκαστλ πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην League Phase του Champions League.

Δεν κράτησε ούτε το 1% από τις δυνάμεις της η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα πριν παίξει με τον Ολυμπιακό στην κορυφαία διοργάνωση. Οι Gunners έπαιξαν σχεδόν για 100 λεπτά «ξύλο» με την Νιούκαστλ και δικαιώθηκαν με μια τρελή ανατροπή στο φινάλε με το winner να έρχεται στο 96'. Η Άρσεναλ επικράτησε 1-2 και επέστρεψε στη 2η θέση της Premier League πλησιάζοντας μάλιστα στο -2 την Λίβερπουλ, που μια μέρα νωρίτερα ηττήθηκε από την Κρίσταλ Πάλας.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με το πόδι στο γκάζι, στο 5’ ο Έζε έκανε το διαγώνιο αριστερό και ο Πόουπ σούπερ επέμβαση και στο 15’ το VAR πήρε πίσω πέναλτι που είχε δοθεί για επέμβαση του Άγγλου keeper σε φάση με τον Γιόκερες. Στο 25’ ακολούθησε δοκάρι για την προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού με το σουτ του Τροσάρ στην κόντρα μετά την πάσα του Ράις και στο 29’ ο Πόουπ έβγαλε και το βολέ του Έζε! Και αφου δεν έγινε το 0-1, έγινε το 1-0 στο 35’ με την κεφαλιά του παίκτη των 90 εκατ. ευρώ, Βολτεμάντε, με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Τονάλι.

Περισσότερα σε λίγο...

Νιούκαστλ (Έντι Χάου): Πόουπ, Λιβραμέντο (77' Λασέλς), Τιάο, Μπότμαν, Μπερν, Γκιμαράες, Τονάλι, Ζοέλινγκτον (94' Μπαρνς), Μέρφι (67' Τρίπιερ), Γκόρντον (67' Ελάνγκα), Βολτεμάντε (67' Όσουλα).

Άρσεναλ (Μίκελ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα (46' Σαλιμπά), Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (70' Μερίνο), Θουμπιμέντι (82' Όντεγκααρντ), Ράις, Έζε, Σάκα (70' Μαρτινέλι), Τροσάρ (88' Λιούις-Σκέλι), Γιόκερες.