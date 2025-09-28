Εκτός έδρας νίκη για την Κ17 του Ολυμπιακού

Η ομάδα Εφήβων του Ολυμπιακού σημείωσε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα της Super League Κ17, καθώς επικράτησε του Λεβαδειακού με 1-3 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες Κ15 και Κ17 ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους αργότερα από την Κ19 και οι αγώνες που δεν παίχτηκαν θα οριστούν εμβόλιμα μέσα στη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να προηγηθεί νωρίς στον αγώνα με τον Μωυσιάδη να ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό για το 0-1. Στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» είχαν σημαντικές ευκαιρίες με τους Λαζαρίδη και Σεφερλή όμως δεν κατάφεραν να πετύχουν δεύτερο τέρμα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αβραάμ Παπαδόπουλου ήταν ακόμα πιο επιθετική και στο 50′ ο Μωυσιάδης με όμορφο τελείωμα νίκησε για δεύτερη φορά τον αντίπαλο τερματοφύλακα κάνοντας το 0-2.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα και συγκεκριμένα στο 90+1′ ο Λεβαδειακός μείωσε σε 1-2 με το γκολ του Θεοδωρίδη, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Μούχαλης έδωσες και πάλι «αέρα» δύο τερμάτων στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-3.

Λεβαδειακός (Γ. Γερουλιάς): Ταζεδάκης, Κορδώνης, Πούλος, Μπουρλής, Τσαρκατζόγλου, Θεοδωρίδης, Ζωγράφος, Τσιγαρίδας, Μπουζίκας, Τσέκα.

Ολυμπιακός (Α. Παπαδόπουλος): Μπράνης, Κωστής, Τσαλαπατανάκης, Μάρας, Γούσιος, Παπαγεωργίου (46′ Αγγελόπουλος), Παναγόπουλος (89′ Μιχαηλίδης), Δημόπουλος (89′ Αθανασίου), Λαζαρίδης (87′ Μούχαλης), Μωυσιάδης, Σεφερλής (78′ Χρηστίδης).