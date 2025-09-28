MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Τρομερή ενέργεια του Τετέι, σκοράρει ο Παντελίδης και 1-0 η Κηφισιά κόντρα στον ΟΦΗ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Το σκορ για την Κηφισιά κόντρα στον ΟΦΗ άνοιξε ο Παντελίδης, με τον 23χρονο άσο να βρίσκει δίχτυα για το 1-0 στο 39ο λεπτό έπειτα από τρομερή ενέργεια του Τετέι.

Δείτε εδώ:

Τρομερή ενέργεια του Τετέι, σκοράρει ο Παντελίδης και 1-0 η Κηφισιά κόντρα στον ΟΦΗ (vid)