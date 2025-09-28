Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Τρομερή ενέργεια του Τετέι, σκοράρει ο Παντελίδης και 1-0 η Κηφισιά κόντρα στον ΟΦΗ (vid) 28-09-2025 19:58 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Κηφισιά ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το σκορ για την Κηφισιά κόντρα στον ΟΦΗ άνοιξε ο Παντελίδης, με τον 23χρονο άσο να βρίσκει δίχτυα για το 1-0 στο 39ο λεπτό έπειτα από τρομερή ενέργεια του Τετέι. Δείτε εδώ: Γι' αυτό το επανέφεραν: Μήπως να πούμε επιτέλους μια μεγάλη αλήθεια για το Super Cup; menshouse.gr Μεγάλη επιστροφή για Γιώργο Μητσικώστα – Σωτήρη Καλυβάτση dailymedia.gr Το μεγάλο λάθος του Άρη... menshouse.gr Μέγα φάουλ: Πολύ χοντρό αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα... instanews.gr Η επιτομή της ομορφιάς: Χριστίνα Μπόμπα, το τερμάτισες… (Pics) dailymedia.gr Μόνο ντροπή αν ισχύει αυτό που ακούγεται για τον Ρούτσι… instanews.gr Δεν συγκρίνεται με τα σημερινά: Το αξέχαστο κρουασάν των 90's που εξαφάνιζαν σε χρόνο dt οι μαθητές στο διάλειμμα (Pics) menshouse.gr Πριν καν πατήσει παρκέ: Η απόδειξη πως ο Παναθηναϊκός πέτυχε διάνα με τον Τι Τζέι Σορτς menshouse.gr Τρομερή ενέργεια του Τετέι, σκοράρει ο Παντελίδης και 1-0 η Κηφισιά κόντρα στον ΟΦΗ (vid) SHARE