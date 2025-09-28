Λάμπρου: «Χαθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο»

Όσα είπε ο Λάζαρος Λάμπρου για την ήττα του Βόλου με 1-0 στην έδρα της ΑΕΚ.

Η τελική πάσα και το σουτ θεωρεί ότι έλλειψε από τον Βόλο ΝΠΣ, στην σημερινή (28/9) ήττα από την ΑΕΚ (1-0), ο Λάζαρος Λάμπρου, ο οποίος μετά το ματς είπε ότι οι φιλοξενούμενοι «χάθηκαν» μετά το γκολ που δέχθηκαν, ωστόσο επισήμανε ότι πρέπει να κρατήσουν τα θετικά και να κοιτάξουν το επόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Θεωρώ ότι μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι, κρατήσαμε την μπάλα σε ένα γήπεδο δύσκολο, η ΑΕΚ έχει ποιοτικούς παίκτες. Παρ' όλα αυτά σταθήκαμε αρκετά καλά, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε φάσεις αλλά μας έλειπε η τελική πάσα και το σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο από την στιγμή που μπήκε το γκολ και μετά, χαθήκαμε κάπως. Τώρα το μόνο που μπορούμε είναι να κρατήσουμε τα θετικά, να δούμε τι λάθος κάναμε και να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι.