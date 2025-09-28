Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μιλιτάο και Καρβαχάλ για το παιχνίδι με Κάιρατ Αλμάτι

Ένα μακρινό ταξίδι στο Καζακστάν περιμένει τη «Βασίλισσα», η οποία θα βρεθεί εκεί χωρίς τους Μιλιτάο και Καρβαχάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την αποστολή της για τον αγώνα της Τρίτης απέναντι στην Κάιρατ Αλμάτι, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Champions League.

Η αποστολή της Ρεάλ:

Τερματοφύλακες: Κουρτουά, Λούνιν, Χάβι Ναβάρο

Αμυντικοί: Αλάμπα, Ασένσιο, Άλβαρο Καρρέρας, Φραν Γκαρθία, Χούιζεν, Νταβίντ Χιμένες

Μέσοι: Μπέλινγχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Αρντά Γκιουλέρ, Θεμπάγιος

Επιθετικοί: Βινίσιους Τζούνιορ, Εντρίκ, Εμπαπέ, Ροντρίγκο, Γκονσάλο, Μπραχίμ, Μασταντουόνο

Ο Έντερ Μιλιτάο δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα της Ρεάλ λόγω ενοχλήσεων που αποκόμισε στο ντέρμπι με την Ατλέτικο, ενώ εκτός έμεινε και ο Ντάνι Καρβαχάλ, ο οποίος υπέστη θλάση στη γάμπα και θα απουσιάσει για περίπου έναν μήνα.