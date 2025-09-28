ΑΕΚ: Το βίντεο-αφιέρωμα στον «400άρη»Μάνταλο και το standing ovation στην ΟΠΑΠ Arena (vid)

Σπουδαία η σημερινή ημέρα για τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος συμπλήρωσε τις 400 συμμετοχές με την φανέλα της ΑΕΚ...

Ο Έλληνας διεθνής μέσος, που όπως διαβάσατε και νωρίτερα γράφει τη δική του ιστορία με τον Δικέφαλο στο στήθος, γνώρισε μια μόναδική αποθέωση στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, με τον κόσμο της Ένωσης να σηκώνεται όρθιος για να τον αποθεώσει, την στιγμή της αλλαγής του.

Ήταν ένα standing ovation για τον Μάνταλο ο οποίος στο φινάλε ειδε απο τα μάτριξ του γηπεδου να παίζει ενα υπέροχο βίντεο που ετοίμασε η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ με όλες τις στιγμές που έχει ζησει ολα αυτά τα χρονια.

Μάλιστα στο φινάλε στον αγωνιστικό χώρο μπήκε και ο διοικητικός ηγέτης τη ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος για να τον συγχαρεί και να του φωτογραφηθεί μαζί του με την φανέλα των 400 συμμετοχών.

Δειτε το παρακάτω: