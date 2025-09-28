Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Έφαγε… ντόρτι πριν το ΟΑΚΑ η Go Αhead Eagles!

Λίγο πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, οι Κυπελλούχοι Ολλανδίας υπέστησαν πολύ βαριά ήττα από την νεοφώτιστη Τέλσταρ (4-2)

Με την χειρότερη δυνατή ψυχολογία θα έρθει στην Αθήνα η Go Αhead Eagles για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη.

Οι Κυπελλούχοι Ολλανδίας έκαναν την χειρότερη φετινή τους εμφάνιση και συνετρίβησαν με 4-2 από την νεοφώτιστη Τέλσραρ.

Η Go Ahead Eagles θα πρέπει να κατάλαβε καλά ότι δύσκολα συνδυάζεις Ευρώπη και εγχώριες διοργανώσεις, αφού λίγο μετά την πρεμιέρα του Europa League με την FCSB, η εικόνα της ήταν κάκιστη.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν από νωρίς με 2-0 (7’ Τέγιαν, 42’ Ρόσεν) και παρότι το αυτογκόλ του Τέγιαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έκανε το 2-1, η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στην επανάληψη.

Η Τέλσταρ βρήκε τρίτο γκολ με τον Φαν ντεν Καμπφ (71’) και παρότι η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού μείωσε σε 3-2 με τον Σμιτ (73’), εντούτοις δέχθηκε και τέταρτο γκολ στις καθυστερήσεις με τον Χετλί για το τελικό 4-2.