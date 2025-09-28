Παναχαϊκή, Λαμία, Άρης Πετρούπολης το... καθήκον τους

Τα αποτελέσματα της Γ' Εθνικής, πλην της μεγάλης «μάχης» στο γήπεδο της Νεάπολης!

1ος όμιλος

ΠΑΟΚ Δυτικού-ΑΟ Ξάνθη 1-1

Ηρακλής Θερμαϊκού-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 3-0

Δόξας Δράμας-Αετός Οφρυνίου 2-1

Θερμαϊκός-Ορέστης Ορεστιάδας 3-0

Κιλκισιακός-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-0

Πανθρακικός-Απόλλων Κρύσας Βρύσης 2-0



2ος όμιλος

Σαρακηνός-Εορδαϊκός 1-2

ΑΕ Αλεξάνδρειας-Ερμής Εξοχής 0-3

ΑΕ Ευόσμου-Βέροια 0-1

ΦΣ Κοζάνη-Ακρίτες Συκεών 1-1

Πιερικός-Απόλλων Καλαμαριάς 0-2

Αστέρας Καρδίτσας-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-3



3ος όμιλος - 3η αγωνιστική

ΠΟ Ελασσόνας-Αναγέννηση Άρτας 1-1

ΠΑΣ Λαμία-ΑΕΝ Σελεύκειας 2-1

Άρης Φιλιατών-ΑΟ Τρίκαλα 1-0

Τηλυκράτης Λευκάδας-Αναγέννηση Σχηματαρίου 2-0

Πρόοδος Ρωγών-ΑΟ Ανθούπολη 0-1

Θεσπρωτός-Αστέρας Σταυρού ΑΝΑΒΟΛΗ (Τετάρτη 1/9 – 16:00)

Ρεπό: ΑΕ Λευκίμμης



4ος όμιλος

Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος ΑΝΑΒΟΛΗ (Δευτέρα 29/9 – 15:30)

Πανθουριακός-Θύελλα Πατρών 0-0

ΑΟ Λουτρακίου-Ερμής Μελιγούς 2-1

Παναχαϊκή-ΑΟ Μιλτιάδης 4-2

ΠΑΣ Πύργος-ΠΑΣ Κόρινθος 3-1

Πέλοπας Κιάτου-Πανγυθεατικός 2-1



5ος όμιλος

ΑΟ Καρύστου-Απόλλων Καλυθιών 1-0

Νέα Ιωνία-Διαγόρας 1-1 Τα

Ρόδος-Δόξα Βύρωνα 1-0

ΑΕΡ Αφάντου-Νέα Αρτάκη 0-0

Άρης Πετρούπολης-Κένταυρος Βριλησσίων 2-0

Αμαρυνθιακός-Αστέρας Καισαριανής 0-1



6ος όμιλος

Γιούχτας-ΑΕ Μυκόνου 1-2

Σαρωνικός Αναβύσσου-Γρανίτης 1-0

ΑΟ Χαϊδαρίου-Αίας Σαλαμίνας 0-2

Αστέρας Βάρης-Θύελλα Ραφήνας 4-2

Ηλυσιακός-Ατσαλένιος 1-2

Ιωνικός-Εθνικός (19:00)