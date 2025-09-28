Παναχαϊκή, Λαμία, Άρης Πετρούπολης το... καθήκον τους

1ος όμιλος
ΠΑΟΚ Δυτικού-ΑΟ Ξάνθη 1-1
Ηρακλής Θερμαϊκού-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 3-0
Δόξας Δράμας-Αετός Οφρυνίου 2-1
Θερμαϊκός-Ορέστης Ορεστιάδας 3-0
Κιλκισιακός-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-0
Πανθρακικός-Απόλλων Κρύσας Βρύσης 2-0
2ος όμιλος
Σαρακηνός-Εορδαϊκός 1-2
ΑΕ Αλεξάνδρειας-Ερμής Εξοχής 0-3
ΑΕ Ευόσμου-Βέροια 0-1
ΦΣ Κοζάνη-Ακρίτες Συκεών 1-1
Πιερικός-Απόλλων Καλαμαριάς 0-2
Αστέρας Καρδίτσας-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-3
3ος όμιλος - 3η αγωνιστική
ΠΟ Ελασσόνας-Αναγέννηση Άρτας 1-1
ΠΑΣ Λαμία-ΑΕΝ Σελεύκειας 2-1
Άρης Φιλιατών-ΑΟ Τρίκαλα 1-0
Τηλυκράτης Λευκάδας-Αναγέννηση Σχηματαρίου 2-0
Πρόοδος Ρωγών-ΑΟ Ανθούπολη 0-1
Θεσπρωτός-Αστέρας Σταυρού ΑΝΑΒΟΛΗ (Τετάρτη 1/9 – 16:00)
Ρεπό: ΑΕ Λευκίμμης
4ος όμιλος
Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος ΑΝΑΒΟΛΗ (Δευτέρα 29/9 – 15:30)
Πανθουριακός-Θύελλα Πατρών 0-0
ΑΟ Λουτρακίου-Ερμής Μελιγούς 2-1
Παναχαϊκή-ΑΟ Μιλτιάδης 4-2
ΠΑΣ Πύργος-ΠΑΣ Κόρινθος 3-1
Πέλοπας Κιάτου-Πανγυθεατικός 2-1
5ος όμιλος
ΑΟ Καρύστου-Απόλλων Καλυθιών 1-0
Νέα Ιωνία-Διαγόρας 1-1 Τα
Ρόδος-Δόξα Βύρωνα 1-0
ΑΕΡ Αφάντου-Νέα Αρτάκη 0-0
Άρης Πετρούπολης-Κένταυρος Βριλησσίων 2-0
Αμαρυνθιακός-Αστέρας Καισαριανής 0-1
6ος όμιλος
Γιούχτας-ΑΕ Μυκόνου 1-2
Σαρωνικός Αναβύσσου-Γρανίτης 1-0
ΑΟ Χαϊδαρίου-Αίας Σαλαμίνας 0-2
Αστέρας Βάρης-Θύελλα Ραφήνας 4-2
Ηλυσιακός-Ατσαλένιος 1-2
Ιωνικός-Εθνικός (19:00)
