Πιερό: «Πήραμε αυτό που θέλαμε, περίμενα ότι ο Ελίασον θα με ψάξει»

Ο Πιερό σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της ΑΕΚ με 1-0 επί του Βόλου, είπε ότι περίμενε στην φάση του γκολ του ότι θα τον ψάξει ο Ελίασον, επίσης τόνισε ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται.

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ με χρυσό σκόρερ τον Φραντζί Πιερό. Ο 30χρονος μετά το τρίποντο της «Ένωσης» με 1-0 απέναντι στον Βόλο δήλωσε ότι ήταν μια σημαντική νίκη για την ομάδα του Νίκολιτς, ενώ θέλει να συνεχίσει να βελτιώνει τα τελειώματα των φάσεων.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο επιθετικός των «κιτρινόμαυρων»:

«Θέλαμε τη σημερινή νίκη, την πήραμε, είναι κάτι σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι όπως μας είπε ο προπονητής στα αποδυτήρια, ότι έπρεπε να αυξήσουμε την ένταση, να κάνουμε άμυνα όλοι μαζί. Φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, αλλά το θετικό είναι οι τρεις βαθμοί.

Όταν πήρε την μπάλα ο Ελίασον, ήξερα ότι θα με ψάξει. Οπότε προσπάθησα να βρω την καλύτερη θέση, για να κάνω ένα καλό τελείωμα. Τα κατάφερα, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω να δουλεύω, για να είμαι πιο ακριβής στα τελειώματα μου.»