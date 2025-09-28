Η κριτική της ΑΕΚ: Κορυφαίος, καθοριστικός και ΜVP ο Πιερό!

Η ΑΕΚ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα επικρατώντας 1-0 του Βόλου με τον Φραντζί Πιερό να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο ματς πετυχαίνοντας ένα σεντρεφορίσιο γκολ με άπιαστη κεφαλιά ψαράκι κερδίζοντας δικαιολογημένα τον τίτλο του πολυτιμότερου.

Στρακόσια 7

Είχε ένα ήσυχο απόγευμα. Δεν κινδύνευσε επι της ουσίας καθόλου και σε μια-δυο στιγμές που χρειάστηκε να επέμβει το έκανε με αποτελεσματικότητα.

Ρότα 7

Έβγαλε εύκολα το παιχνίδι χωρίς να δεχτεί ιδιαίτερη πίεση. Αμυντικά είχε τον έλεγχο της πλευράς ενώ είχε σωστές επιλογές και με την μπάλα στα πόδια.

Μουκουντί 8

Κυριάρχησε στην καρδιά της άμυνας και μαζί με τον Ρέλβας εξαφάνισαν τον Χάμουλιτς. Βγήκε νωρίς στις περισσότερες μάχες που έδωσε, ψηλά και χαμηλά.

Ρέλβας 7

Σχεδόν αλάνθαστος και ο Πορτογάλος. Αποτελεσματικός στις επεμβάσεις του, διάβαζε τις φάσεις και βοήθησε σημαντικά στο build up από πίσω με την ηρεμία που προσέφερε.

Πενράις 7

Δεν αντιμετώπισε προβλήματα αμυντικά καθώς είχε σωστές τοποθετήσεις στην πλευρά και πρόσεξε αρκετά να μην εκτεθεί. Ίσως επιθετικά θα μπορούσε να προσφέρει κάποια πράγματα παραπάνω καθώς κάποιες επιλογές του δεν είχαν ακρίβεια.

Πινέδα 7

Στο πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα όμως στην επανάληψη ανέβηκε. Και μαζί του, ανέβηκε και όλη η ΑΕΚ. Κουβάλησε την μπάλα, ήταν κινητικής, βοήθησε στη δημιουργία και στο συνδυαστικό παιχνίδι και έδωσε λύσεις από τον άξονα με κάθετο παιχνίδι.

Μάνταλος 8

Στην 400η του συμμετοχή με την φανέλα της ΑΕΚ, δεν θα μπορούσε να μην έχει συμμετοχή στο γκολ που πέτυχε η ομάδα του. Καθώς, από τα δικά του πόδια ξεκινά η αντεπίθεση για σεμινάριο που βγάζει η Ένωση στο τέρμα του Πιερό. Ο Μάνταλος έβγαλε με ακρίβεια την μπάλα δεξιά και όλα τα αλλά είναι… ιστορία με τον αρχηγό της ΑΕΚ γενικότερα στο δεύτερο μέρος να ανεβάζει την απόδοση του - όπως συνέβη και με τον Πινέδα - βοηθώντας την ομάδα να βρει λύσεις και να φτάσει στη νίκη.

Ελίασον 8

Είχε καλές και μέτριες στιγμές στο παιχνίδι όμως μια του ενέργεια από δεξιά αρκούσε για να κάνει τη διαφορά. Ο Ελίασον είναι αυτός που κάνει το γύρισμα ακριβείας στον σκόρερ Πιερό για το 1-0, ενώ γενικότερα στην επανάληψη ανέβηκε και δημιούργησε αρκετά ρήγματα με την ταχύτητα του.

Κοϊτά 6

Κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα η απόδοση του. Επιθετικά δεν έδωσε πολλά πράγματα καθώς δεν του βγήκε το παιχνίδι. Ωστόσο ήταν συνεπής τακτικά και βοήθησε με την πίεση του και τα ντουμπλαρίσματα που προσέφερε.

Πιερό 9

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ! Τελείωσε με τον ιδανικό τρόπο - με σεντρεφορίσια κίνηση και κεφαλιά ψαράκι - την ασίστ του Ελίασον και με το γκολ που πέτυχε έβαλε την σφραγίδα του στην επικράτηση της Ένωσης. Γενικότερα ο φορ από την Αιτή ήταν κορυφαίος και MVP για την Ένωση έχοντας δοκάρι μεταξύ άλλων και κατά βάση σωστές επιλογές με την μπάλα στα πόδια.

Γιόβιτς 6

Σε μέτρια ημέρα ο Σέρβος επιθετικός. Είχε δυο άστοχες κεφαλιές στο πρώτο ημίχρονο ενώ δυσκολευόταν γενικότερα να συνδυαστεί με τον Πιερό και να φανεί απειλητικός. Στην επανάληψη έβγαλε διάθεση όμως δεν μπόρεσε και πάλι να φανεί και αντικαταστάθηκε στο 65’.

Οι αλλαγές

Πήλιος 7

Πέρασε στο ματς στο 65’ για να φέρει φρεσκάδα και ένταση από την πλευρά και τα κατάφερε. Προσέφερε ασφάλεια αμυντικά και είχε σωστές επιλογές με την μπάλα στα πόδια.

Ζοάο Μάριο 8

Έσωσε πράγματα και ο Πορτογάλος βοηθώντας δημιουργικά και φέρνοντας ασφάλεια στην κυκλοφορία. Μάλιστα είχε και δυο καλές στιγμές για να σκοράρει όμως τα τελειώματα του δεν ήταν καλά.

Μαρίν 7

Μπήκε για να δέσει περισσότερο τον άξονα και τα κατάφερε. Ήταν πάντα στον σωστό χώρο, την σωστή στιγμή για να μπλοκάρει πιθανές αντεπιθέσεις του Βόλου, ενώ βοήθησε και στο build up.

Κουτέσα 7

Έφερε ταχύτητα με το καλημέρα της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και δημιούργησε ρήγματα. Μάλιστα είχε μια μια μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει με εντυπωσιακή κίνηση που έκανε.

Καλοσκάμης -

Αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 8

Ξεκίνησε με εκπλήξεις και δίδυμο στην επίθεση τους Πιερό-Γιόβιτς. Η αλήθεια είναι πως στο πρώτο ημίχρονο το πλάνο δεν λειτούργησε και η ομάδα είχε πρόβλημα στη δημιουργία. Στην επανάληψη ήταν φανερό πως με τις κατάλληλες οδηγίες η ΑΕΚ βελτίωσε την εικόνα της, ανέβασε τα επίπεδα δημιουργίας της, έβαλε περισσότερο στο παιχνίδι τον Ελίασον, τους δυο του άξονα (Μάνταλο-Πινέδα) και τον Πιερό και πέραν του γκολ, είχε δοκάρι και κάποιες ακόμα σημαντικές στιγμές για να ανεβάσει περισσότερο τον δείκτη του σκορ. Οι αλλαγές του επίσης έδωσαν και πάλι πράγματα ενώ το ακόμα πιο σημαντικό για τον ίδιο την Νίκολιτς είναι πως παρουσίασε ξανά μια ομάδα που δεν απειλήθηκε καθόλου, ήταν κόμπακτ στην άμυνα της και έβγαζε μια ηρεμία ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο σαν να γνώριζε πως θα βρει τις λύσεις για να πάρει αυτό που θέλει. Όπως και έγινε. Μια επαγγελματική νίκη για την ΑΕΚ του Νίκολιτς η οποία τρέχει ένα σερί 13 αγώνων αήττητη κάτι που προφανώς πρέπει να πιστωθεί και στον προπονητή της.