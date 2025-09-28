Πιτό: «Ήταν σωστή η νοοτροπία της ομάδας»

Ο Ολυμπιακός Β΄ πήρε τη δεύτερή του νίκη στο πρωτάθλημα της Super League, αυτήν τη φορά επικρατώντας των Χανίων με 1-0 στο Ρέντη και ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Ρομέν Πιτό, μετά το τέλος της αναμέτρησης δήλωσε μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρομέν Πιτό:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατακτήσαμε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Για ακόμη μία φορά είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν είχαμε τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεχτήκαμε μεγάλη πίεση από τον αντίπαλο και ειδικά από τα άκρα.

Καταφέραμε όμως να σκοράρουμε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και αυτό ήταν κάτι που μας έδωσε λίγο οξυγόνο. Στη συνέχεια καταφέραμε και κλείσαμε τους διαδρόμους του αντιπάλου. Μείναμε συμπαγείς στην άμυνά μας μέσα στο παιχνίδι και ψάξαμε περισσότερο να παίξουμε με αντεπιθέσεις.

Η νοοτροπία της ομάδας ήταν πολύ καλή και πήραμε τους βαθμούς της νίκης, έχουμε κάνει μία καλή αρχή στο πρωτάθλημα και πρέπει να συνεχίσουμε ενωμένοι, να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα και προς αυτήν την κατεύθυνση».