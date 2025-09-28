Η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης: Στον πάγκο ο Αντρίγια, μέσα Τάισον - Ντεσπόντοφ!

Επιχείρηση αντίδραση για τον Δικέφαλο, ο οποίος ταξίδεψε στην Αρκαδία να αντιμετωπίσει τον Αστέρα, έχοντας μοναδικό απόντα τον Δημήτρη Πέλκα.
Ο Ρουμάνος τεχνικός αποφάσισε να ξεκινήσει με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Τέιλορ στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ΄αριστερά.
Ο Καμαρά παίρνει θέση βασικού δίπλα στον... ακούραστο Μεϊτέ, ενώ στη μεσοεπιθετική γραμμή παίρνει «ανάσες» ο Ζίβκοβιτς, με τους Ντεσπόντοφ, Τάισον και Κωνσταντέλια να αγωνίζονται πίσω από τον Φιόντορ Τσάλοβ.
Για τους γηπεδούχους Αρκάδες, ο Παπαδόπουλος θα ξεκινήσει βασικός τερματοφύλακας με τους Πομώνη, Φερνάντεζ, Ιβάνοφ και Σίπτσιτς να συνθέτουν την 4άδα της άμυνας. Ο Αλάγκμπε θα βρεθεί με τον Έντερ στα χαφ, ο Μούμο στο «10» πίσω από τον Μακέντα, ενώ στα «φτερά» θα κινηθούν οι Καλτσάς και Εμμανουηλίδης.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη. — PAOK FC (@PAOK_FC) September 28, 2025