Νίκολιτς: «Δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο - Μύθος της ομάδας ο Μάνταλος»

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Βόλο με 1-0.

Ευχαριστημένος για τους τρεις βαθμούς, αλλά όχι για την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ο Μάρκο Νίκολιτς ύστερα το τρίποντο της ΑΕΚ επί του Βόλου με 1-0. Επίσης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος έφτασε τις 400 εμφανίσεις με την «Ένωση».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ:

«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στον Μάνταλο που έφτασε τις 400 συμμετοχές. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και πραγματικός θρύλος για την ομάδα. Όσο αφορά για την αναμέτρηση πήραμε τους τρεις βαθμούς που αυτό μετράει, αλλά δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, θα έλεγα ότι ήταν καταστροφικό. Στο δεύτερο πιέσαμε παραπάνω, είχαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Όμως είναι πάντα δύσκολο όταν είσαι ανάμεσα σε Ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, οπότε τώρα το μυαλό μας είναι στο ματς απέναντι στην Τσέλιε.»