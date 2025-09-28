Πέρασε από το Αιγάλεω η Μαρκό - Συνεχίζει απτόητη στην κορυφή η Καλαμάτα!

Μαρκό και Καλαμάτα πανηγύρισαν μεγάλες νίκες στην 3η αγωνιστική του Νοτίου ομίλου της Super League 2, με την νεοφώτιστη ομάδα να περνάει από το Αιγάλεω (0-1) και τους Μεσσήνιους να... διασύρουν εντός έδρας την Ηλιούπολη (5-0).

Η Καλαμάτα νίκησε (5-0) σαν σε... προπόνηση την Ηλιούπολη στην έδρα της και συνεχίζει στην κορυφή της βαθμολογίας του Νοτίου ομίλου, μετά το 3Χ3 στο πρωτάθλημα της Super League 2. Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και μόλις στο 6ο λεπτό του αγώνα ο Βασίλης Μάντζης σκόραρε για το 1-0. Στο 35΄ ο Μορέιρα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ωραίο τελείωμα. Στο δεύτερο μέρος η Καλαμάτα ξεκίνησε δυνατά και στο 47΄ έκανε το 3-0 με κεφαλιά του Μάντζη, «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του. Η ομάδα της Μεσσηνίας βρήκε και τέταρτο γκολ στο 62΄, μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παμλίδη. Δύο λεπτά μετά η Ηλιούπολη έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Καρανίκας είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε στο 86΄ ο Κωτσόπουλος, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου (76′ Λεμονής), Κατάλντι, Μπρούνο Γκάμα (53′ Τσέλιος), Μπονέτο (53′ Μπονέτο), Μορέιρα (68′ Μιράντα), Μάντζης (53′ Κωτσόπουλος).

Ηλιούπολη (Κουδούνης): Χριστοδουλής, Καρανίκας, Μαϊδανός, Μπουγαϊδης, Κωστούλας (78′ Χούγκενχουτ), Νεοφυτίδης, Σουντούρα, Μίγια, Κεραμιδάς, Κρέτσι (78′ Μπάρε), Μπρους (83′ Τσουμάνης).

Σε ένα κλειστό παιχνίδι χωρίς πολλές καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες η Μαρκό πήρε μεγάλη νίκη (0-1) στο Αιγάλεω για την 3η αγωνιστική του Νοτίου ομίλου της Super League 2. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να φανούν απειλητικοί, αλλά οι νεοφώτιστοι ήταν καλά στημένοι στην άμυνα. Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βγουν μπροστά και στο 74΄ ο Αλεξόπουλος με ωραίο σουτ χάρισε τη νίκη στην Μαρκό. Στην 5η θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς η Μαρκό, στην 7η με έναν πόντο το Αιγάλεω.

Αιγάλεω (Μπαϊράμης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Χόσκο, Κουϊρουκίδης, Βάρκας, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Ενομό, Ουνγιαλίδης.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Στάμου, Αλεξόπουλος, Παυλίδης, Μιγιενγκά, Κυριακίδης, Τσάκνης, Μπουσάι, Ντέντλερ, Φατιόν, Οικονομίδης.