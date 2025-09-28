Το Αστέρας Aktor - ΠΑΟΚ με τη γλώσσα των αριθμών

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:
Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στον Astera AKTOR στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Αρκάδες.
- Ο ΠΑΟΚ μετρά πέντε διαδοχικές επισκέψεις στην Τρίπολη χωρίς ήττα από τον Astera Aktor, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν στα μεταξύ τους παιχνίδια με γηπεδούχο την ομάδα της Αρκαδίας. Με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες έχει δημιουργήσει ένα σερί, με το οποίο ξεπέρασε τις τρεις διαδοχικές επισκέψεις χωρίς ήττα που είχε από τις 5 Απριλίου 2009 έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2010 (μία νίκη και δύο ισοπαλίες).
- Παράλληλα τρέχει ένα σερί με οκτώ διαδοχικές αναμετρήσεις – ανεξάρτητα έδρας – με έξι νίκες και δύο ισοπαλίες απέναντι στον Astera Aktor, το οποίο ξεκίνησε έπειτα από τη νίκη της ομάδας της Τρίπολης στην Τούμπα με 1-0 στις 19 Σεπτεμβρίου 2021. Από τότε κρατά το αήττητο με τρεις νίκες στην Θεσσαλονίκη, τρεις στην Τρίπολη και δύο ισοπαλίες με 2-2 στις δύο έδρες.
- Ο Αστέρας Τρίπολης είναι από τους αντιπάλους που δυσκολεύουν τον ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως τα παλαιότερα χρόνια, αφού υπάρχει ένα σερί με οκτώ αγώνες ανεξάρτητα έδρας από τις 16 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2016 με πέντε νίκες της ομάδας της Αρκαδίας και τρεις ισοπαλίες.
- Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 22 φορές για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έχει επικρατήσει στις δέκα, υπάρχουν τέσσερις ισοπαλίες και οκτώ νίκες του ΠΑΟΚ.
- Για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχουν διεξαχθεί 18 αναμετρήσεις, στις οποίες ο Asteras Aktor έχει οκτώ νίκες, ο ΠΑΟΚ επτά και υπάρχουν και τρεις ισοπαλίες. Την ιστορία των αναμετρήσεων τους για το πρωτάθλημα συμπληρώνουν και οι τέσσερις κόντρες τους για τα Playoffs, όπου υπάρχουν δύο νίκες των γηπεδούχων, μια ισοπαλία και μια νίκη του ΠΑΟΚ.
- Συνολικά υπάρχουν 23 αγώνες μεταξύ τους, με τον ΠΑΟΚ να έχει οκτώ νίκες, τον Astera Aktor δέκα και τα τέσσερα ματς τους να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.
- Ο ΠΑΟΚ έχει σημειώσει 27 τέρματα στην Τρίπολη, με τους Κουλούρη, Μουργκ και Ντεσπόντοφ να είναι οι μόνοι που έχουν σκοράρει δύο φορές στον ίδιο αγώνα, ενώ ο Αθανασιάδης βρήκε δίχτυα σε δύο διαφορετικά ματς. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει σημειώσει ήδη τέσσερα γκολ σε έξι ματς απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, τρία στην Τούμπα και ένα στην Αρκαδία.
- Οι τέσσερις από τις επτά νίκες του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη είναι με 2-1, ενώ οι άλλες τέσσερις είναι με 1-0, 2-0, 3-0 και 4-1. Μόνο μια αναμέτρηση υπάρχει χωρίς γκολ, αφού μια παρουσία έχει το 0-0, ενώ δύο ισοπαλίες τους είναι με 1-1. Ο Αστέρας Τρίπολης από την πλευρά του έχει τέσσερις νίκες με 1-0.