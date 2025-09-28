Βόρειος Όμιλος: «Τρία στα τρία» η Νίκη Βόλου, ο Κούστα «λύτρωσε» τον Ηρακλή

Η Νίκη Βόλου πέρασε νικηφόρα και από την Καρδίτσα, συντρίβοντας με 3-0 την Αναγέννηση στο θεσσαλικό ντέρμπι, για την 3η αγωνιστική του Α' ομίλου στη Super League 2.

Με το νέο «τρίποντο», η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη έγραψε το «3 στα 3» στο πρωτάθλημα και συνεχίζει αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Λουκίνα, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα (5΄, 72΄), ενώ ο Πέττας είχε διαμορφώσει το 2-0 στο 41΄.

Ο Ηρακλής πανηγύρισε το δεύτερο του εφετινό «διπλό» σε ισάριθμες εξόδους, επικρατώντας με 1-0 του Καμπανιακού, αποτέλεσμα που τον κράτησε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

«Λυτρωτής» του «Γηραιού» ο Κούστα, ο οποίος δύο λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μακεδονικός - Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β’ 2-4

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 20252

Καμπανιακός - ΠΟΤ Ηρακλής 0-1

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νίκη Βόλου 0-3

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

17:00 Γήπεδο Δόξας Δράμας, Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΟΜΙΛΟΥ (2025/26)

ΑΓ. ΒΑΘ.

1. Νίκη Βόλου 3 9

2. ΠΟΤ Ηρακλής 3 7

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 3 6

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 3 5

5. Μακεδονικός 3 4

6. Νέστος Χρυσούπολης 2 3

7. Καμπανιακός 3 3

8. ΠΑΟΚ Β’ 3 3

9. Καβάλα 2 0

10. ΠΑΣ Γιάννινα 3 0