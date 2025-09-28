Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Απείλησε ο Βόλος με τον Τζόκα (vid) 28-09-2025 17:57 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ Βόλος ΝΠΣ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Τζόκα έκανε το δυνατό σουτ όμως ο Στρακόσια δεν είχε πρόβλημα και με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρε, με το 0-0 να παραμένει έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου για ΑΕΚ και Βόλο. Δείτε παρακάτω: Γι' αυτό το επανέφεραν: Μήπως να πούμε επιτέλους μια μεγάλη αλήθεια για το Super Cup; menshouse.gr Υπόθεση Πάρις Ρούπος: Τελικά, είναι με την Pizza Fan το δίκιο; menshouse.gr Μεγάλη επιστροφή για Γιώργο Μητσικώστα – Σωτήρη Καλυβάτση dailymedia.gr Η επιτομή της ομορφιάς: Χριστίνα Μπόμπα, το τερμάτισες… (Pics) dailymedia.gr Μία κίνηση από τον coach, αρκούσε: Έτσι «χτίστηκε» ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο... menshouse.gr Μόνο ντροπή αν ισχύει αυτό που ακούγεται για τον Ρούτσι… instanews.gr Μέγα φάουλ: Πολύ χοντρό αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα... instanews.gr Το μεγάλο λάθος του Άρη... menshouse.gr Απείλησε ο Βόλος με τον Τζόκα (vid) SHARE