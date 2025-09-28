«2Χ2» για την Κ15 του Παναθηναϊκού

Το «2Χ2» στο Πρωτάθλημα Κ15 έκανε η ομάδα του Παναθηναϊκού, που επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού.

Το «Τριφύλλι» ήταν καλύτερο στο ξεκίνημα του αγώνα, πήρε τον έλεγχο της κατοχής και προσπάθησε να φτιάξει ευκαιρίες, όμως αντιμετώπιζε δυσκολίες στο να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα.

Στο 17’ η σέντρα του Πάλλη κόπηκε πριν ο Μωϋσιάδης καταφέρει να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ στο 34’ ο ίδιος παίκτης έκανε ξανά γύρισμα από δεξιά, αλλά το σουτ του Δήμου δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Το γκολ για τους «πράσινους» ήρθε τελικά στο 51ο λεπτό, με τον Πάλλη να εκμεταλλεύεται ένα λάθος στην αντίπαλη άμυνα και να «κρεμάει» με υπέροχο πλασέ τον Μακρή, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.

Παναθηναϊκός Κ15: Κουφόπουλος, Ψοφάκης (58' Μυλωνάς), Γρηγοριάδης, Ρεμούνδος, Αγγελόπουλος, Κασίμος, Πάλλης (70' Πανταζής), Δημητρακόπουλος (58' Βελούδης), Μωυσιάδης (72' Πετρίδης), Κρασανάκης (72' Χρυσανθόπουλος), Δήμος.

Παναιτωλικός Κ15: Μακρής, Τσιαβίδης, Γαλιάτσος, Αναστασίου, Μιλωνάς, Τσίντζουρας, Γιαννίκας, Τσάκος, Παναγιωτόπουλος, Παπαγεωργίου, Στάσινος.