Ηρακλής: «Ο διαιτητής μας έδειξε ότι ξεκινούν ξανά τα περσινά»

Η διοίκηση του συλλόγου δεν παρέλειψε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τις διαιτητικές αποφάσεις στο παιχνίδι μετά τη νίκη επί του Καμπανιακού.

Η ΠΑΕ Ηρακλής τόνισε ότι υπήρξαν «σημάδια» επανάληψης καταστάσεων της περσινής σεζόν.

Παράλληλα ευχαρίστησε τους 5.000 φιλάθλους της ομάδας που βρέθηκαν στο πλευρό της για τον αγώνα

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ευχαριστεί τους 5.000 φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο του Μακεδονικού για τη βοήθεια που έδωσαν με τη φωνή τους στην ομάδα μας και κυρίως για την ψυχραιμία τους, καθώς με τα συνθήματά τους κινήθηκαν με κόσμια συμπεριφορά.

Ήταν ψύχραιμοι για μια ακόμη φορά απέναντι στην κακή διαιτησία που υπήρξε σήμερα, σε ένα παιχνίδι όπου ο καλύτερος Ηρακλής δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, σημείωσε μόνο ένα γκολ και πήρε το μήνυμα από τον διαιτητή του αγώνα ότι αρχίζουν πάλι τα περσινά με τα παράξενα σφυρίγματα και τις κατάφωρες αδικίες εις βάρος της ομάδας μας».